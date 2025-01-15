«دبي البحري» يعلن شراكة جديدة لرعاية فرق «فيكتوري»

أبرم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عقد رعاية تسويقية مع شركة (نون أوفيشال للساعات) لتصبح بموجبه راعياً مشاركاً لفرق فيكتوري في جولات وسباقات بطولتي العالم للزوارق السريعة إكس كات وفورمولا 1 في موسم 2025.

وقع عقد الرعاية محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وطلال يوسف محمد فخرو، المؤسس والرئيس التنفيذي في (نون أوفيشال للساعات) وجرى احتفال مصغر لإعلان الشراكة بحضور أحمد علي السميطي، مدير إدارة الفيكتوري، والثنائي سالم العديدي، وعيسى آل علي قائدي زورق فيكتوري -إكس كات ومصطفى محمد علي، المدير التنفيذي لشركة سبيد بلس وميشيل دي سوزا، مديرة التسويق في (نون أوفيشال للساعات).

وتهدف الشراكة بين الطرفين إلى تعزيز مكانة كلا الطرفين في مجال الرياضات البحرية وصناعة الساعات، وتوسيع نطاق وصولهما إلى جمهور أوسع، كما تبرز هذه الخطوة الجهود الحثيثة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لاستقطاب الرعايات التسويقية لفرق وفعاليات النادي، حيث يعد (فيكتوري) سفيراً فوق العادة للرياضة الإماراتية وأحد أعرق فرق السباقات البحرية السريعة حول العالم منذ ظهوره الأول في مونديال -الفئة الأولى- عام 1992 وفوزه باللقب الأول عام 1993.

ترحيب ورحب محمد عبد الله حارب الفلاحي،، بانضمام مؤسسة (نون أوفيشال للساعات) كراع شريك لفرق فيكتوري في موسم البطولات العالمية لعام 2025 مبدياً سعادتهم في مجلس إدارة النادي بالخطوة التي تعبر عن الجهود المتواصلة لاستقطاب الشركاء والرعاة. وقال المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن الشراكة التي أبرمها النادي مع (نون أوفيشال للساعات) بدأت حيز التنفيذ في الشهر الحالي.