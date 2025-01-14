الجولة الثالثة لـ«دبي الشراعية 60 قدماً» السبت

تستعد السفن الشراعية المحلية 60 قدماً للإبحار مجدداً في شواطئ دانة الدنيا دبي، يوم السبت المقبل، مع انطلاق سباق دبي (الجولة الثالثة من بطولة الموسم)، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات 2024 - 2025.

وبدأ نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التحضيرات والتجهيزات الخاصة مبكراً لتنظيم السباق المرتقب، الذي يجمع النخبة من عشاق البحر وهواة السباقات التراثية من ملاك ونواخذة وبحارة، الذين يسعون دائماً للتميز والصدارة في السباقات البحرية.

وأعلن النادي عن فتح باب التسجيل وبدء استقبال طلبات المشاركة في السباق عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالنادي، حيث يستمر التسجيل يومياً حتى يوم الجمعة، موعد إغلاق باب التسجيل وإعلان قائمة السفن المشاركة، تمهيداً للانطلاقة يوم السبت المقبل.

وثمن محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أدوار شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تدعم فعاليات النادي والجهود الملموسة والكبيرة لتأمين سلامة المشاركين في الفعاليات كافة.

وأكد أن اللجنة المنظمة تعمل على قدم وساق من أجل إنجاح التظاهرة المرتقبة، التي تمثل المحطة قبل الأخيرة في موسم بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، وبروفة مبكرة لعرس سباقات الموسم الرياضي البحري 2024 - 2025 سباق النسخة رقم 34 لحدث القفال.

وقال مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: إن اللجنة تراقب تقارير النشرة البحرية المتوقعة هذا الأسبوع من أجل إقامة السباق في أفضل الظروف وضمان سلامة وأمن جميع المشاركين والوحدات المساعدة.

وتتضمن منافسات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً في الموسم الحالي أربع جولات، نظم النادي منها جولتين العام الماضي، وتقام الجولة الثالثة يوم السبت، فيما سيكون ختام الجولات مسكاً مع النسخة الرابعة والثلاثين من سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي، التي ستقام في شهر مايو المقبل.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد نظم سباقين اثنين ضمن جولات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، حيث أسفرت النتائج فيهما عن تتويج طاقم السفينة أطلس 12 بطلاً للجولة الأولى، بينما حصل طاقم السفينة زلزال 25 على لقب الجولة الثانية.

السباق 96

ومن المنتظر أن يحمل السباق المرتقب الرقم 96 في سلسلة السباقات التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ إطلاق سباقات هذه الفئة عام 1993 خلال النسخة الثالثة من كرنفال القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي، التي شهدت سباقاً مشتركاً لفئتي القوارب 43 قدماً والسفن 60 قدماً. وجرى عقب تلك النسخة اعتماد فئة السفن الشراعية المحلية 60 قدماً (المستحدثة) رسمياً لتكون الفئة المشاركة في سباقات القفال وإلغاء مشاركة القوارب الشراعية 43 قدماً اعتباراً من النسخة الرابعة عام 1994 بعدما أثبتت السفن القدرة على تحمل أمواج الخليج العربي والإبحار بنحو أسرع وأكثر أمناً.

كرنفال القفال

شهد أول سباق أقيم للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً عام 1993 في النسخة الثالثة من كرنفال القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي مشاركة 16 سفينة أكملت السباق، وكان الناموس من نصيب طاقم السفينة «منصور»، التي تحمل الرقم 1 حالياً.