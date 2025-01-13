سيطرة إماراتية على ألقاب سباق دبي للدراجات المائية

سيطر أبطال الإمارات على ألقاب فئات سباق دبي للدراجات المائية «الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الإمارات الدولية 2025» والتي نظمها على مدار يومين نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على مياه شاطئ الشروق في جميرا.

وتوج عمر عبدالله راشد بطلاً لفئة واقف للمحترفين «جي بي 1» برصيد 45 نقطة، كما نجح عامر عبدالرزاق حوير في انتزاع صدارة فئة جالس جي بي 2 برصيد 47 نقطة، بينما حصد سعود العوضي العلامة الكاملة 50 نقطة في فئة واقف جي بي 2.

وتفوق جمال علي الجناحي على المشاركين في فئة جالس جي بي 3 محققاً المركز الأول بالعلامة الكاملة 50 نقطة، وحصل بطل موسم 2024 في فئة واقف للمخضرمين حريز المر بن حريز على صدارة الترتيب برصيد 47 نقطة، وحصد علي آل علي في منافسات واقف جي بي 4 العلامة الكاملة، عقب الختام، توج محمد عبدالله الفلاحي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومحمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية وخالد محسن مشرف السباق الفائزين.