«زلزال 125» يفوز بلقب سباق ياس للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً

أبوظبي - وام

فاز المحمل «زلزال 125»، لمالكه النوخذة عبدالله مروان عبدالله المرزوقي، بلقب سباق ياس للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية السبت، بمشاركة 76 محملاً على متنها 380 بحاراً ونوخذة، وذلك ضمن الجولة الأولى من الموسم الجديد للسباقات البحرية التراثية.

وحل في المركز الثاني «العديد 30»، لمالكه محمد راشد محمد الرميثي، بقيادة النوخذة حمد راشد محمد الرميثي، وجاء في المركز الثالث «زلزال 25»، لمالكه النوخذة مروان عبدالله محمد المرزوقي.

وانطلقت المحامل من أعالي جزيرة اللولو لمسافة 7 أميال بحرية باتجاه خط النهاية أمام سارية العلم بكورنيش أبوظبي، وجرى السباق في أجواء مثالية للإبحار بالمحامل الشراعية، وشهد تنافساً قوياً بين المشاركين، حيث تبادلت محامل الصدارة مراكز المقدمة، وتم حسم ترتيب المراكز الثلاثة الأولى في الجزء الأخير من السباق، ورصدت 549 ألف درهم جوائز للأوائل وأصحاب المراكز المتقدمة.

وكرم الفائزين الأوائل سيف سيف السويدي، رئيس لجنة السباقات والأحداث الرياضية في النادي، وناصر الظاهري مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة.