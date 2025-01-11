300 بحار يشاركون في سباق ياس للمحامل الشراعية

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مشاركة 300 بحار ونوخذة على متن 60 محملاً في سباق ياس للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي سيقام اليوم ضمن الجولة الأولى من الموسم الجديد للسباقات البحرية التراثية.

وأكدت اللجنة المنظمة، أن السباق سينطلق في الثانية والنصف من أعالي جزيرة اللولو لمسافة 7 أميال بحرية باتجاه خط النهاية أمام سارية العلم في كورنيش أبوظبي، وأنه سيتم تتويج أطقم المحامل الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى ومنحهم جوائز مالية قدرها 549 ألف درهم.

وتشهد سباقات فئة 22 قدماً إقبالاً كبيراً من المشاركين، وهي مخصصة للبحارة الصغار والشباب، وتتسم تلك السباقات بالحماس الكبير للبحارة لإظهار قدراتهم ومواهبهم بهدف الانتقال إلى سباقات الفئات الأكبر وصولاً إلى فئة 60 قدماً.

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الاستعدادات كافة لتوفير كل عناصر النجاح للحدث، حيث يتم استقبال المحامل في نقطة الانطلاقة لإجراء الفحص الفني والتأكد من مطابقتها للائحة وقانون السباق.