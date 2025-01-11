1800 بحار في الظفرة الكبرى لصيد الكنعد

انطلقت، أمس، منافسات بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد، التي تُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وتنظمها هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتستمر على مدار ثلاثة أيام حتى 12 يناير.

وتشهد البطولة، التي تعد إحدى بطولات أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، مشاركة واسعة من 1800 بحار موزعين على 327 قارب صيد، حيث تضم البطولة 305 قوارب لفئة الرجال و22 قارباً لفئة السيدات، وانطلقت جميعها في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بواقع 240 قارباً من أبوظبي، و47 من المرفأ، و40 من جزيرة دلما.

وشهد انطلاق البطولة فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، سعيد خليفة المهيري، مدير إدارة الرياضات النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، وزايد ساري المزروعي، رئيس قسم الفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وسيف سيف السويدي، رئيس لجنة المسابقات في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعدد من شركاء ورعاة الحدث، وممثلي الوسائل الإعلامية.

وتتميز البطولة بتنوع كبير في الجنسيات المشاركة، حيث يشارك صيادون من مصر، وجزر القمر، والمغرب، وقطر، والهند، وباكستان، والولايات المتحدة الأمريكية، وعُمان، والأردن، والبرازيل، ومقدونيا، وإثيوبيا، وسوريا، والسعودية، وإيرلندا، والفلبين، والإمارات، ويبلغ عمر أكبر مشارك في البطولة 73 عاماً، فيما تبلغ أصغر مشاركة 18 عاماً.

وأكد زايد ساري المزروعي أن الأمور التنظيمية للبطولة سارت بشكل جيد، حيث تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان انطلاقة مبهرة للفعالية.

وقال سعيد خليفة المهيري: «نسعى في مجلس أبوظبي الرياضي دائماً لتقديم الدعم الكامل للبطولات التي تجمع بين الرياضة والتراث، حيث يتم تفعيل الموارد كافة كي تكون البطولة تجربة فريدة للمشاركين، وقد عملنا على تيسير جميع الإجراءات اللوجستية والفنية وتذليل كافة العقبات بالتعاون مع الجهات المعنية، ونتطلع إلى أن تسهم البطولة في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رياضية وسياحية وتراثية متميزة».