أبطالنا يتحدون نخبة العالم في «دبي للدراجات المائية»

ستكون الإثارة حاضرة بقوة في شاطئ الشروق في جميرا اليوم مع ختام منافسات سباق دبي للدراجات المائية - الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الإمارات الدولية 2024 - والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي البحري 2024 ـ 2025.

وترتفع حرارة التنافس في أروقة السباق مبكراً اليوم بداية من التاسعة صباحاً موعد التجارب يعقبها انطلاقة منافسات الفترة الصباحية عند الساعة العاشرة صباحاً، والتي تتضمن واقف جي بي 1 وجي بي 2 وجي بي 3.1 و3.2 و3.3 وجي بي 4 (4 ستروك) ومخضرمين جي بي 2 (2 ستروك) وجالس محترفين جي بي 1 وجي بي 2 وجي بي 3 وجي بي 4 سبارك.

وكانت الفعاليات قد انطلقت صباح أمس مع اكتمال التسجيل للمتسابقين ووصول الفرق والبعثات المشاركة، حيث سيتنافس اليوم ما يصل إلى 60 متسابقاً ومتسابقة من بلدان عدة يتقدمهم فرسان دولة الإمارات والأشقاء من الكويت وقطر ونخبة الأبطال من أوروبا من بريطانيا وفرنسا وهولندا وروسيا والمجر، حيث سيتنافسون على ألقاب 10 فئات متنوعة 4 للجالس و6 في الواقف.

ويستقطب سباق جالس جي بي 1 محترفين مشاركة 10 متسابقين يتقدمهم أبطالنا خليفة بالسلاح بطل موسم 2024 والمخضرم محمد محسن وسلمان العوضي وخالد المازمي، حيث سيواجهون نخبة من الأبطال العالميين كالكويتي يوسف العبدالرزاق والمجري كازا جورجي والفرنسي سيبستيان ثيويراس.

وتجمع منافسات واقف جي بي 1 محترفين ن7 متسابقين يتقدمهم أبطالنا عمر عبدالله راشد بطل الموسم 2024 وسلمان العوضي وسلطان الحمادي ويوسف عبدالله قريبان والصاعدان علي آل علي وسالم راشد، إضافة إلى الكويتي راشد الدواس.

ويتقدم نجمنا عامر عبدالرزاق حوير بطل 2024 المشاركين في فئة جالس جي بي 2 ومن بينهم أبطالنا خالد المازمي وسلمان يونس العوضي وأبوبكر المري والقطريان سلطان الإبراهيم وحمد المهندي، بينما يشارك حريز المر بن حريز بطل 2024 في فئة المخضرمين واقف جي بي 2 مع أبطالنا محمد محسن وراشد الطاير وجمال علي الجناحي، ومعهم البريطاني آيان ويكلسون (أكبر المشاركين سناً في الحدث -60 عاماً).

دفاع

ويدافع جمال علي الجناحي بطل موسم 2024 عن لقبه في منافسات جالس جي بي 3 أمام 5 منافسين آخرين منهم بطلانا محمد سعيد الهاملي وسيف راشد الشويهي والمجري باني كريستيان ومواطنته أغنيس البرت، فيما يشارك أربعة أبطال في سباق واقف جي بي 2 هم سعود العوضي وراشد سالم وأحمد الحمادي ومحمد بن ثاني.

وللمرة الأولى تظهر منافسات فئة جديدة ومستحدثة هي واقف جي بي 4 (4 ستروك) والتي تجمع 7 متسابقين يتقدمهم أبطالنا كل من أبوبكر المري ومحمد بن ثاني وسهيل رشاد الطاير وعلي عيسى آل علي وسيف الشويهي، بينما يشارك بطلنا أحمد عيسى الحمادي في منافسات جالس جي بي 4 - سبارك مع 5 منافسين آخرين.

وتجمع فئات الناشئين والأشبال والبراعم نجوم المستقبل الصاعدين، حيث يشارك كل من الشقيقين أحمد وحمدان سالم وسهيل راشد الطاير (بطل 2024) في منافسات واقف جي بي 3.3 ومحمد راشد الطاير وزايد عيسى الحمادي وعبدالله العوضي في منافسات واقف جي بي 3.2 ومحمد حريز المر وحمدان عبدالله الحتاوي في منافسات واقف جي بي 3.1. ستقوم قناة دبي الرياضية وفي إطار اهتمامها المستمر بالفعاليات الرياضية البحرية بنقل تفاصيل اليوم الختامي من سباق دبي للدراجات المائية في الفترتين الصباحية والمسائية بداية من الساعة العاشرة صباحاً.