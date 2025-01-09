نتائج متميزة لمنتخب الشراع في «أوبتمست آسيا والمحيط الهادي»

اختتم منتخبنا الوطني للشراع الحديث مشاركته في بطولة آسيا والمحيط الهادي لفئات أوبتمست والتي جرت أحداثها في هونغ كونغ أخيراً بمشاركة واسعة من منتخبات القارة الصفراء وقارتي أوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية.

وجمعت بطولة آسيا والمحيط الهادي للشراع الحديث (أوبتمست) أكثر من 120 لاعباً ولاعبة مثلوا 20 بلداً هي: الإمارات وسلطنة عمان وقطر ونيوزيلندا وأستراليا والأرجنتين واليابان والهند والصين وكوريا الجنوبية وماكاو وتايلاند وسريلانكا وسنغافورة والفلبين وماليزيا وتايوان وميانمار إضافة إلى منتخب البلد المضيف (هونغ كونغ).

وسجل المنتخب حضوراً متميزاً في منافسات بطولة آسيا والمحيط الهادي والتي استمرت 5 أيام متتالية، حيث نجح في تحقيق نتائج جيدة في التصفيات الأولية لتصنيف اللاعبين واللاعبات ونجح فيها الرباعي خليفة الرميثي وعبدالله يحيى الزبيدي وسيمون هريستوف وكورنيلا باجاك من اجتيازها والتأهل إلى المنافسة ضمن المجموعة الذهبية والتي ضمت 67 لاعباً ولاعبة.