نخبة الأبطال يتنافسون في «دبي للدراجات المائية»

تواصل اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، التجهيزات لتنظيم وإنجاح سباق دبي للدراجات المائية (الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية 2025) المقرر أن يقام يومي الجمعة والسبت المقبلين في شاطئ الشروق في جميرا.

ويعد السباق المرتقب فاتحة السباقات الدولية في روزنامة الاتحاد العالمي للسباقات البحرية «يو آي أم» في العام الجديد 2025، حيث ستقام منافسات السباق بإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وتحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو آي أم- وبمشاركة نخبة أبطال هذه الرياضة من مختلف أنحاء العالم ودول المنطقة.

وتلقت اللجنة المنظمة للحدث، العديد من طلبات المشاركة في السباق الكبير والذي سيجمع نخبة من أبطالنا المتميزين والصاعدين في هذه الرياضة، إضافة إلى أبرز المتسابقين على مستوى المنطقة الخليجية والعربية والعالم، حيث يشارك نجوم دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر، إلى جانب متسابقين من المجر وبريطانيا وفرنسا.

10 فئات

ويتنافس المشاركون في السباق على ألقاب 10 فئات متنوعة تشمل فئات جالس وعددها 4 فئات هي جالس محترفين جي بي 1، وجي بي 2، وجي بي 3، وجي بي 4 (سبارك)، بينما سيتنافس المشاركون في فئات واقف على ألقاب 6 فئات، هي فئة محترفين جي بي 1، وجي بي 2، وجي بي 4 (4 ستروك)، مخضرمين جي بي 2 (2 ستروك)، وناشئين جي بي 3 (2 ستروك)، إضافة إلى سباق أشبال واقف جي بي 3.1.

وأعلنت اللجنة المنظمة البرنامج الزمني للسباق، والذي يبدأ غداً من خلال انعقاد الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة للسباق والمتسابقين المشاركين للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بمسار السباق بحضور محمد سيف المري، مدير إدارة الشئون الرياضية في النادي، وخالد محسن، مشرف السباق.

وتستكمل اللجنة المنظمة بعد غد كافة الإجراءات المتعلقة بالتسجيل للمشاركة في السباق تمهيداً لإعلان القائمة النهائية للمتسابقين والفئات، كما سيتم إجراء الفحص الفني على الدراجات المشاركة من قبل اللجنة الفنية.