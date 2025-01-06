7 جولات لشراع «بطل الإمارات» في موسم 2025

أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، عن برنامج سلسلة جولات بطولة «بطل الإمارات» للشراع الحديث، البطولة الأقوى والأمتع بين بطولات وفعاليات الموسم وتجمع أفضل ممارسي هذه اللعبة في الدولة ودول المنطقة.

وكشف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث عن البرنامج الكامل لجولات 2025، والتي تتضمن 7 جولات ستبحر فيها قوارب الشراع الحديث في فئات «الكا 7 و6 و4» و«أوبتمست» في شواطئ الإمارات في أبوظبي ودبي والشارقة وأم القيوين، بمشاركة الأندية البحرية والرياضية والفرق والأكاديميات.

وتحتضن شواطئ دبي الجولتين الأولى والثانية من البطولة، حيث يستضيف نادي زوارق شاطئ دبي الجولة الافتتاحية يومي 18 و19 يناير الجاري، وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منافسات الجولة الثانية يومي الأول والثاني من فبراير المقبل.

وتنتقل البطولة في جولتها الثالثة إلى شاطئ مدينة الحمرية في الشارقة، حيث ينظم نادي الحمرية الثقافي الرياضي المنافسات يومي الخامس والسادس من شهر أبريل المقبل، فيما تقام منافسات الجولة الرابعة للمرة الأولى في أم القيوين يومي 4 و5 مايو المقبل بضيافة نادي أم القيوين للرياضات البحرية، وتقام منافسات الجولتين الخامسة والسادسة على مياه العاصمة أبوظبي، حيث سينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية الجولة الخامسة يومي 18 و19 أكتوبر المقبل، ثم ينظم نادي زي كلوب الجولة السادسة يومي 15 و16 نوفمبر المقبل، فيما يحتضن نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية الجولة السابعة والختامية في 13 و14 ديسمبر المقبل.