ختام «المعسكر الدولي للشراع الحديث» في الحمرية

اختتم نادي الحمرية الرياضي، أمس الخميس، المعسكر الدولي للشراع الحديث، الذي نظمه النادي على امتداد 8 أيام، وذلك بحضور حميد الشامسي، رئيس مجلس الإدارة، وعدد من الأعضاء، وكان المعسكر قد انطلق يوم 26 ديسمبر الماضي، وأشرف حميد الشامسي على تكريم المشاركين، والجهات الراعية، واللجنة المنظمة للمعسكر، موجهاً شكره لهم، حيث أكد أن المعسكر يمثل نقلة نوعية.

وأشار الشامسي إلى أن من بين أهداف المعسكر أيضاً اكتشاف المشاركين للمعالم العمرانية والتراثية، التي تزخر بها الدولة، إذ تمثل ذلك في تنظيم رحلات ترفيهية للمشاركين.

وشهد المعسكر مشاركة 18 لاعباً من دول الإمارات والسعودية وعمان واليابان وبريطانيا وإسبانيا.