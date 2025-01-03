«دبي البحري» يفتتح الموسم بسباق الدراجات المائية 10 الجاري

يستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتنظيم سباق دبي الدولي للدراجات المائية - الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية 2025 - في مستهل فعاليات النادي في العام الجديد 2025، وذلك على مياه شاطئ الشروق في جميرا يومي 10 و11 الجاري.

ويعد السباق المرتقب فاتحة السباقات الدولية في روزنامة الاتحاد العالمي للسباقات البحرية - يو آي أم - في العام الجديد 2025، حيث يقام السباق بإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية تحت مظلة الاتحاد الدولي وبمشاركة نخبة الأبطال.

ويتنافس المشاركون في السباق على ألقاب 10 فئات متنوعة تشمل فئات جالس، وعددها 4 فئات، هي جالس محترفين جي بي 1، وجي بي 2، وجي بي 3، وجي بي 4 (سبارك)، بينما سيتنافس المشاركون في فئات واقف على ألقاب 6 فئات، هي محترفين جي بي 1، وجي بي 2، وجي بي 4 (4 ستروك)، ومخضرمين جي بي 2 (2 ستروك)، وناشئين جي بي 3 (2 ستروك)، إضافة إلى سباق السلالم أشبال واقف جي بي 3.1.

ورحب محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بنخبة الأبطال المشاركين في سباق دبي الدولي للدراجات المائية، الذي يعود هذه السنة بحلة جديدة هي تنظيم السباق في شكل مهرجان رياضي بحري على مدار يومين (الجمعة والسبت 10 و11 الجاري)، وفي مكان مميز، هو شاطئ الشروق (عرقوب جميرا).

وقدّم محمد سيف المري الشكر الجزيل إلى شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية لدورها المؤثر في إنجاح كل فعاليات النادي، وفي مقدمة تلك الجهات بلدية دبي (إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية)، ومركز شرطة الموانئ، ومؤسسة دبي للإعلام (قنوات دبي الرياضية)، وفي أي بي للخدمات الطبية.

كما وجّه مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الدعوة للجمهور الكريم لمتابعة الحدث والاستمتاع بالتنافس بين الأبطال المشاركين، الذين يمثلون النخبة في هذه الرياضة في شاطئ الشروق، الذي يعد مسرحاً تنافسياً جميلاً يوفر متعة المشاهدة للجمهور.