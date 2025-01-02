«فيكتوري» يضم الأمريكي تورنتي والفنلندي ويكستروم

كشف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن قائمة المتسابقين في فريق فيكتوري الذي ينافس في بطولة العالم للزوارق السريعة - فورمولا 1 - في الموسم الجديد 2025 ويسعى لتحقيق حلمه الكبير بمعانقة اللقب العالمي للمرة الأولى.

وأعلن النادي عن انضمام المتسابق الأمريكي شون تورنتي المتوج باللقب العالمي ثلاث مرات أعوام 2018 و2019 و2022 إلى صفوف الفريق من جديد، وانضمام المتسابق الفنلندي اليك ويكستروم ليكونا جنباً إلى جنب مع بطلنا المتسابق أحمد عبدالكريم الفهيم الذي سيخوض موسمه الثالث على التوالي مع الفريق في بطولة العالم للزوارق السريعة فورمولا1.

ووقع الثنائي الجديد عقدي الانضمام إلى فريق فيكتوري فورمولا 1، بحضور محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وأحمد علي السميطي مدير إدارة فيكتوري، في احتفال مصغر بمقر إدارة فيكتوري بجبل علي.

وقال أحمد علي السميطي : مع بداية العام الجديد ندخل إلى بطولة العالم 2025 بحلة جديدة نسعى من خلالها إلى وضع بصمة وتحقيق الطموحات بمعانقة اللقب العالمي الكبير.

وأضاف: سعداء أن يكون بيننا البطل العالمي شون تورنتي وهو ليس بغريب عن فريق فيكتوري فقد عاش معه لحظات ظهوره الأول في البطولة بعد 2015 وترك أفضل الذكريات. وقال مدير إدارة الفيكتوري: يسرنا الإعلان عن انضمام ويكستروم ليكون أحد سفراء فيكتوري في البطولة العالمية، حيث وقع الاختيار عليه بناءً على ترشيحات فنية.

واختتم أحمد السميطي: فخورون بمواصلة المشوار مع بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم والذي وصل لمرحلة رائعة من الأداء.