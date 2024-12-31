منتخب الشراع الحديث ينافس في (أوبتمست آسيا والمحيط الهادي)

حصاد وافر للمنتخبات 2024 وإنجازات غير مسبوقة عربياً



يشارك منتخبنا الوطني لرياضة الشراع الحديث في بطولة آسيا والمحيط الهادي لفئات أوبتسمت، والتي انطلقت في هونغ كونغ وتستمر حتى الخامس من شهر يناير الجاري.

وتأتي مشاركة المنتخب الوطني لرياضة الشراع الحديث ضمن الخطة الاستراتيجية لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان من أجل توفير الفرص للمنتخبات الوطنية لجميع الفئات في الرياضات الشراعية الحديثة.

وتجمع بطولة آسيا والمحيط الهادي للشراع الحديث (أوبتمست) أكثر من 120 لاعباً ولاعبة يمثلون منتخبات 20 بلداً هي: الإمارات وسلطنة عمان وقطر ونيوزيلندا وأستراليا والأرجنتين واليابان والهند والصين وكوريا الجنوبية وماكاو وتايلاند وسريلانكا وسنغافورة والفلبين وماليزيا وتايوان وميانمار، إضافة إلى منتخب البلد المضيف (هونغ كونغ).

وتضم قائمة المنتخب الوطني 4 عناصر تم اختيارهم وفق معايير اللجنة الفنية والنتائج الرسمية في منافسات جولات سلسلة (بطل الإمارات 2024) وهم بطلنا خليفة الرميثي صاحب ذهبيتي أوبتمست براعم والترتيب العام في البطولة العربية السادسة عشرة بالكويت 2024، وذهبية 12 سنة وفضية الترتيب الألعاب الخليجية للشباب (الإمارات 2024)، وصاحب الميدالية الذهبية في الدورة العربية الخامسة عشرة بالجزائر 2023.

وتضم القائمة أيضاً بطلنا الصاعد عبد الله الزبيدي صاحب ذهبيتي أوبتمست بنين وعام وفضية فرق الألعاب الخليجية للشباب (الإمارات 2024)، إضافة إلى المتسابق سيمون هريستوف والمتسابقة نيلا باجاك، ويرافق منتخبنا الوطني زهير لباط المدير الفني للشراع والمدرب أحمد ألبير.

وكانت رياضة الشراع الحديث قد حققت إنجازات عالمية وقارية وإقليمية كبيرة العام الماضي، والذي شهد العديد من المشاركات لأبطالنا وبطلاتنا في العديد من البطولات الرسمية والدولية كان أبرزها الحضور العربي اللافت بتصدر المشهد واعتلاء قمة ترتيب الميداليات في حدثين كبيرين الأول البطولة العربية للمنتخبات والثاني البطولة العربية للفتيات.

وتصدر منتخبنا الوطني الترتيب العام للبطولة العربية الـ 16، بحصده 5 ميداليات ملونة (3 ذهبيات وميدالية فضية وميدالية برونزية) في الحدث الذي استضافته دولة الكويت الشقيقة شهر فبراير الماضي ونظمه النادي البحري الكويتي، بمشاركة 75 متسابقاً ومتسابقة مثلوا 13 دولة عربية عبر اللاعب الصاعد خليفة الرميثي (ذهبيتين) في فئة أوبتمست تحت 12 عاماً، وأوبتمست الترتيب العام، فيما حققت ضحى البشر الميدالية الذهبية الثالثة في فئة الكا 6 بنات، وفاز اللاعب عبدالرحمن عبدالله البحري بالميدالية الفضية في فئة أوبتمست تحت 12 عاماً، ونال حمزة آل علي الميدالية البرونزية في فئة الكا 7.

كما فاز منتخبنا الوطني بصدارة البطولة العربية الأولى للفتيات التي أقيمت في شهر نوفمبر الماضي بالعاصمة البحرينية المنامة بمشاركة 8 منتخبات برصيد 4 ميداليات منها ذهبيتان لمروة الحمادي الأولى في فئة الكا 4 تحت 15 سنة، والثانية المركز الأول للترتيب العام ونالت كاميليا القبيسي الميدالية الفضية في منافسات فئة الكا 6 تحت 18 سنة، فيما فازت الصاعدة مدية النيادي بالميدالية الفضية في منافسات أوبتمست.

وبدأ موسم الحصاد في عام 2024 لرياضة الشراع الحديث مع البطل عادل خالد الذي حلق بإنجاز عالمي في بطولة العالم للشراعية الحديثة في أستراليا التي جرت بمدينة أديليد شهر يناير الماضي، ونجح في الفوز بالميدالية البرونزية لمنافسات الكا 7 ماسترز، كما حقق مع المنتخب ذهبية الكا 6 بطولة داليا بمدينة طنجة المغربية.

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وسجل أبطالنا وبطلاتنا حضوراً لافتاً في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»، التي استضافتها الدولة شهري أبريل ومايو الماضيين تحت شعار (خليجنا واحد.. شبابنا واعد)، حيث أحرز المنتخب 12 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات منها ذهبيتان وفضية وبرونزيتان في منافسات أوبتمست أشبال، وذهبية وفضية وبرونزية أوبتمست ناشئين وذهبية وفضية الكا 4 فتيات وذهبية أوبتمست بنات وبرونزية الكا 4.

وحصد لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني لرياضة الشراع الحديث 8 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين و3 فضيات و3 برونزيات في النسخة الثلاثين من بطولة «البارح» الدولية التي نظمها الاتحاد البحريني للرياضات البحرية بمشاركة 50 متسابقاً ومتسابقة من 10 دول.

وأحرز منتخب الإمارات 7 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين ضمن فعاليات المهرجان الدولي البحري في دورته الـ 16 لنادي شاطئ الرباط بالمغرب الذي أقيم في شهر يوليو، كما فاز منتخبنا بـ 5 ميداليات ملونة بواقع «3 ذهبيات وفضية وبرونزية» في الأسبوع الدولي البحري العشرين لمضيق جبل طارق.