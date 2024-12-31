«دبي البحري».. نجاحات ومبادرات تعزز مكانة النادي عالمياً

ودّع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عاماً حافلاً بالنجاحات والإنجازات والمبادرات الرائدة، تمثلت في العديد من الصور الإيجابية التي عززت مكانة النادي كوجهة عالمية رائدة في استضافة وتنظيم الفعاليات استمراراً لعطائه المتفرد منذ تأسيسه عام 1988 وانطلاقته نحو العالمية بداية التسعينات.

ورافق التميز التنظيمي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية نجاحات فنية ظهرت مع النتائج الرائعة لسفراء دولة الإمارات العربية المتحدة في فرق فيكتوري التي جابت العالم في البطولات العالمية وحققت نتائج رائعة رفرف معها علم الدولة عالياً خفاقاً.

واستهل النادي عام 2024 مع الثقة الغالية التي منحها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، لمجلس الإدارة الجديد بصدور القرار رقم (1) لسنة 2024، بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ليتوّلى مسؤوليّة إدارة العمل في النادي لمدة 4 سنوات، لتتشكل ملامح مرحلة جديدة في تاريخ النادي الممتد والذي يقارب إلى 4 عقود زمنية.

وواصل النادي الحضور العالمي والدولي والإقليمي للنادي، حيث انطلقت الروزنامة الدولية الخاصة بالاتحاد الدولي للسباقات البحرية - يو آي أم - من شواطئ دبي مع سباق دبي للدراجات المائية أولى جولات بطولة الإمارات الدولية 2024.

فيما كان مسك ختامها أيضاً في دبي مع التنظيم المبهر لحدث جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة - اكس كات - والتي تزينت بها شواطئ جميرا على مدار ثلاثة أيام بعد غياب استمر عامين في 2022 و2023 مما أكسب الحدث رونقاً خاصاً أعاد الأضواء إليه من جديد.

واستضاف النادي للمرة الأولى على مستوى العالم على مدار 5 أيام وبمشاركة 6 منتخبات هي الإمارات والبحرين والكويت والسعودية وسوريا والمغرب، فعاليات المسابقة الإقليمية الأولى للشراع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي نظمها بنجاح بالشراكة مع الأولمبياد الخاص الإماراتي

تميز

وتميز النادي في إنجاح كافة الفعاليات الرياضية البحرية التراثية والتي شملت سباقات بطولات دبي للسفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 و22 قدماً وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً ضمن روزنامة الموسمين 2023 ـ 2024 و2024 ـ 2025.

وكانت قمة النجاحات في تنظيم النسخة رقم 33 من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي وكذلك النسخة رقم 28 من شوط كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً.

وشارك فريق فيكتوري سفير رياضة الإمارات في حدثين عالميين في 2024 الأول بطولة العالم للزوارق السريعة فورمولا 1 عبر زورقي فيكتوري 3 بقيادة أحمد عبدالكريم الفهيم وزورق فيكتوري 4 بقيادة أريك ستارك ونجح الأخير في إحراز المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 102.5 نقطة.

والثاني على مستوى بطولة الزمن، فيما احتل الفريق المركز الرابع، والثاني بطولة العالم للزوارق السريعة - اكس كات - والتي عاد إليها بعد غياب عامين عبر زورق فيكتوري 7 بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي واللذين نالا المركز الثالث بنهاية الموسم.

وحقق النادي نجاحاً رياضياً جديداً مسجلاً نقلة كبيرة مستحدثة بعد إبرامه اتفاقاً مع فريق ميامي الأمريكي للزوارق السريعة لإدارة عمليات فريقه عبر إدارة (فيكتوري) وطاقمها الإداري والفني، حيث نافس فريق ميامي في النسخة الأولى لمونديال الزوارق الكهربائية 2024 منهياً الموسم في المركز الثاني.

وخطف جناح النادي بمنصة عرض خارجية الأضواء في الدورة رقم 30 من معرض دبي العالمي للقوارب 2024 عبر إدارة الفيكتوري التي قدمت احدث إنتاجها (زورقين)، الأول زورق صيد بمواصفات عالمية (في تي 51)، والثاني زورق نزهة سريع (في تي أكس 34).

إضافة إلى زوارقه المتميزة ماركة اكس كات وفورمولا 1، ولم يكتفِ النادي بهذه المشاركة ونظم فعاليتين رياضيتين بحريتين، الأولى بطولة دبي لصيد أسماك - الكنعد والسكل - والعرض الليلي للدراجات المائية.

وفي إطار سعيه للتعريف بمفهوم الرياضات البحرية واستقطاب واكتشاف المواهب الرياضية، طرق النادي باب المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية من خلال تنظيم زيارات دورية شملت عدداً من المؤسسات، حيث تم اطلاع المشاركين على مهارات الإبحار على القوارب الحديثة والفعاليات التي ينظمها النادي.

ونظم النادي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي أول دورة تدريبية مخصصة للسيدات لتدريبهن على ممارسة رياضة الشراع الحديث وذلك بالتعاون نادي دبي للسيدات، بهدف تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني لدى جميع النساء والمرأة الإماراتية بشكل خاص.

ونظم النادي مبادرة مجتمعية صاخبة في بحر جميرا وهي السباحة حول جزر العالم لمدة 18 ساعة، والتي تحولت إلى تظاهرة رياضية بحرية فريدة وذلك لتسليط الضوء على أهمية ممارسة رياضة السباحة في المياه المفتوحة وإبراز جمال الواجهة البحرية لدانة الدنيا دبي بالتعاون مع (بيراتيس سيرف ريسكيو - الإمارات).