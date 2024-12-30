«المشخص 33» بطلاً للجولة الأولى لـ«الإمارات للشواحيف الخشبية»

توج القارب «المشخص 33»، بقيادة النوخذة أحمد حميد بن ذيبان، ومساعده وليد حميد بن ذيبان، بلقب الجولة الأولى من بطولة الإمارات للشواحيف الخشبية السريعة، ضمن فعاليات مهرجان خورفكان البحري، والتي نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، بمشاركة 22 متسابقاً من الإمارات، والكويت، والمملكة العربية السعودية.

وتعد البطولة فرصة فريدة تجمع بين التراث الثقافي وأجواء التحدي الرياضي الحديث، ما يضفي بعداً مميزاً للحدث، وشهدت الجولة مشاركة واسعة من دول الخليج العربي، حيث تنافس المتسابقون في أجواء تنافسية حماسية، أظهرت مستوى عالياً من المهارة والأداء المميز على مياه خورفكان.

وحافظت البطولة على أعلى معايير الأمن والسلامة المعتمدة من الاتحاد الدولي للرياضات البحرية «UIM»، حيث تم تجهيز جميع القوارب بأحدث معدات الأمان، بما في ذلك سترات النجاة والخوذ الواقية، مع توفير فرق إنقاذ جاهزة للتدخل السريع وفرق طبية، لضمان سلامة المتسابقين والجمهور.

كذلك شهد الحدث حضوراً جماهيرياً كبيراً، بلغ أكثر من 5000 متفرج، الذين توافدوا للاستمتاع بالأجواء الحماسية، ومتابعة الأداء الاستثنائي للمتسابقين وسط معالم مدينة خورفكان الساحرة.

من جهته أكد أحمد عيسى الحوسني، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية ومدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أن نجاح هذه الجولة يعكس مدى الاهتمام بالتراث البحري الإماراتي وروح التحدي، التي تجمع المشاركين. نحن ممتنون للدعم الكبير من مجموعة ماج القابضة، ونتطلع إلى جولات أكثر إثارة في المستقبل؛ حيث تُعد هذه الجولة الأولى ضمن سلسلة من أربع جولات ستقام في مواقع مختلفة في الإمارات، مما يضيف المزيد من التشويق والإثارة لعشاق الرياضات البحرية.

ومع بقاء ثلاث جولات إضافية تتجه الأنظار إلى المحطات القادمة، التي تعد بمزيد من التنافس والإثارة، مع استمرار البطولة في إبراز مكانة الإمارات وجهة رائدة للرياضات البحرية ذات الطابع التراثي والرياضي.