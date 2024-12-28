«دبي البحري» يعتمد مشاركات «الفيكتوري» للموسم الجديد

ثمن مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في اجتماعه الشهري برئاسة أحمد سعيد بن مسحار الدعم الكبير والمتواصل الذي يجده القطاع الرياضي من قيادتنا الرشيدة والمسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي.

ورفع مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير لسنة 2024 الشكر والتقدير للجهات الداعمة والشركاء الاستراتيجيين.

جاء ذلك في الاجتماع الشهري الذي انعقد أول من أمس برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس الإدارة، وحضور سيف جمعة السويدي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء كل: من خالد خميس بن دسمال، وخالد علي البلوشي، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي.

ووافق مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على مشاركة ممثل النادي وسفير رياضة الإمارات في المحافل العالمية «فريق الفيكتوري» في بطولات موسم 2025، التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو آي أي»، ومن بينها بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات»، التي تتضمن العديد من المحطات العام المقبل، وكذلك بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا 1»، التي تشمل جولات آسيوية وأخرى أوروبية قبل العودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عرس الختام.

إشادة

وأشاد مجلس الإدارة خلال الاجتماع بجهود الإدارة التنفيذية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والوحدات التنظيمية في النادي على جهودها وسهرها من أجل توفير فرص النجاح لكل الأحداث.

والتي سجلت نجاحاً ملحوظاً وزيادة في الإقبال والمشاركة ووضع بصمة جديدة باستضافة دبي فاتحة روزنامة الاتحاد الدولي المتمثل في سباق دبي للدراجات المائية 2024 واحتضان النادي ختام الفعاليات من خلال حفل ختام بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات».

ووجه مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الإدارة التنفيذية بالتحضير المبكر والاستعداد لاستضافة شواطئ دبي منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات» الجولة الختامية من بطولة العالم، التي ستقام خلال الفترة من 12 - 14 ديسمبر المقبل.

كما عبر مجلس الإدارة عن تقديره لما أنجز في تنظيم وتنفيذ جولات السباقات المحلية التراثية البحرية هذا العام، حيث اكتمل بنجاح كرنفال النسخة الثالثة والثلاثين من سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي في شهر مايو والنسخة الثامنة والعشرين من كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً نهاية نوفمبر الماضي، ودعا المجلس النادي لمواصلة التميز في هذه الأحداث.

حيث يترقب الجميع العام المقبل الدورة رقم 34 من سباق القفال. وأثنى مجلس الإدارة على استمرار النتائج المتميزة لفريق الفيكتوري .

واطلع مجلس الإدارة في الاجتماع على التحضيرات والتجهيزات الجارية للفريق استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد، حيث وجه المجلس بتوفير أفضل الفرص لإنجاح المشوار المرتقب في البطولتين العالميتين والتعاقد مع أفضل الخبرات لخدمة أهداف الفريق ودعم انطلاقته القوية ودعم الكفاءات والمواهب الوطنية بما ينسجم مع خطط الإدارة، مشيداً بخطوة تجديد التعاقد مع المتسابق أحمد عبدالكريم الفهيم للموسم الثالث على التوالي ليكون حاضراً في بطولة العالم «فورمولا 1».