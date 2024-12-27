عيسى آل علي مفوضًا عامًا لاتحاد الإمارات للرياضات البحرية





أعلن اتحاد الإمارات للرياضات البحرية عن تعيين عيسى آل علي مفوضًا عامًا لسباقات القوارب الخشبية السريعة في الدولة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة تنظيم هذه الرياضة التراثية وتعزيز قيمها الأصيلة على مستوى الدولة. ويتمتع عيسى آل علي بخبرة طويلة في إدارة وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، بالإضافة إلى مهاراته المتميزة في التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، مع التزامه بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، وهو ما يتماشى مع رؤية الاتحاد في تطوير الرياضات البحرية وتعزيز استدامتها.

وسيباشر عيسى آل علي مهامه الجديدة اعتبارًا من الجولة المقبلة لسباقات القوارب الخشبية السريعة، والتي ستُقام في خورفكان بإمارة الشارقة، حيث سيتولى مسؤولية الإشراف على الجوانب التنظيمية والفنية للسباق، إلى جانب ضمان سير العمليات بسلاسة، مع التركيز على الجوانب الفنية والسلامة البيئية.

من جهته، قال أحمد علي الشرياني، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات البحرية: اختيار عيسى آل علي لهذه المهمة جاء تقديرًا لخبرته الكبيرة ومعرفته العميقة برياضاتنا البحرية. نحن على ثقة بأنه سيحقق نقلة نوعية في تنظيم سباقات القوارب الخشبية السريعة، وسيكون إضافة قيمة لمسيرة الاتحاد في تطوير هذه الرياضة وتعزيز مكانتها. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الاتحاد لتعزيز جودة واحترافية الرياضات البحرية، مع التركيز على تطوير المواهب الوطنية وإبراز الهوية الإماراتية في المحافل الرياضية المختلفة.