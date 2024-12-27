سمر الساسي.. أول مشاركة في سباقات القوارب الخشبية في الإمارات

تُسجل المتسابقة السعودية سمر الساسي حضوراً تاريخياً كأول مشاركة نسائية في سباقات القوارب الخشبية السريعة، ضمن منافسات بطولة الإمارات التي تُقام في إطار مهرجان خورفكان البحري.

هذه الخطوة الجريئة تمثل انطلاقة جديدة للمرأة الخليجية في مجال الرياضات البحرية، وتُبرز الحضور المتزايد للنساء في هذه المجالات التي تتطلب الجرأة والمهارة.

وقالت سمر الساسي: اخترت المشاركة في سباقات القوارب من باب التجربة والفضول، حيث إنني أعشق السرعة والتحدي. سمعت عن البطولة من خلال الإعلانات الخاصة بالمشاركين، وقررت أن أكون جزءاً من هذا الحدث المميز.

وتشارك سمر في البطولة إلى جانب المتسابق الإماراتي حميد علي في قارب 64 لفريق المرعب ريسنج، حيث سيخضعان للتدريبات غداً في إمارة أم القيوين استعداداً للمنافسة.

الجدير بالذكر أن سمر لديها تجربة سابقة في رياضات الجيت سكي وقيادة الزوارق، وقد حققت لقب بطولة الجيت سكي للسيدات في المملكة العربية السعودية عام 2024.

مما يعكس شغفها الكبير بالرياضات البحرية وسعيها لتحقيق المزيد من النجاحات.

وعبّرت سمر عن شكرها العميق لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية واتحاد الإمارات للرياضات البحرية على دعمهم المستمر وتوفير كافة التسهيلات التي ساعدتها على خوض هذه التجربة الاستثنائية.

كما قدمت شكرها لشركة ماج الراعي الرسمي للجولة، مؤكدةً أن دعمهم كان له أثر كبير في تمكينها من المشاركة وتحقيق حلمها بخوض هذه التجربة الفريدة.

وتعد مشاركة سمر الساسي في هذا الحدث إضافة نوعية للرياضات البحرية في المنطقة، حيث تعكس روح التحدي والإصرار للمرأة الخليجية ودورها المتنامي في تعزيز حضورها بمختلف المجالات الرياضية، مما يجعلها قدوة للشابات في السعودية والخليج العربي.