«فيكتوري» يمدد عقد أحمد الفهيم للعام الثالث

جدد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، التعاقد مع بطلنا أحمد عبد الكريم الفهيم، ليكون أحد سفراء فريق فيكتوري في بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا 1» في الموسم الجديد 2025. وسيواصل بطلنا أحمد عبد الكريم الفهيم، الرياضي المتميز متعدد المواهب، مشواره الناجح مع (أسياد البحار) في بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا 1» للموسم الثالث على التوالي، بعد التطور المستمر الذي أظهره في موسمي 2023 - 2024.

وسجل بطلنا أحمد عبد الكريم الفهيم ظهوراً جيداً في الموسم المنصرم 2024، على متن زورق فيكتوري 3، واستطاع إنهاء الموسم في المركز الخامس عشر للترتيب العام للمتسابقين، برصيد 21 نقطة، وأسهم بالتالي في حصول فريق فيكتوري على المركز الرابع في الترتيب العام للفرق، برصيد 123.5 نقطة.

وعبّر أحمد عبد الكريم الفهيم عن سعادته الكبيرة بتجديد التعاقد مع فريق فيكتوري، الاسم الكبير في عالم الرياضات البحرية، موجهاً الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، والإدارية التنفيذية، بقيادة محمد عبد الله حارب الفلاحي عضو مجلس الإدارة، على تجديد الثقة.