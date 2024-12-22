23 متسابقاً في أولى جولات القوارب اللاسلكية بأبوظبي

تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للقوارب اللاسلكية، بحضور ومشاركة 23 متسابقاً في ثلاث فئات للبطولة التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية في لوحة جميلة ومميزة لاستمرار أجندة الموسم الرياضي البحري في العاصمة أبوظبي.

وتحمل هذه البطولة أهمية كبيرة لدى مجتمع المتسابقين في الرياضات البحرية، خاصة وأنها من الرياضات الحديثة والمنتشرة بشكل قوي على مستوى العالم في الفترة الماضية.

وتشهد مشاركة وحضوراً أكبر في كل مرة، وتنطلق البطولة اليوم على ثلاث فئات هي فئة الـ2 سل الناشئين، وفئة الـ3 سل وهي فئة النوفيس، وفئة الـ4 سل وهي الخاصة بالمحترفين في المنافسة وأصحاب المستويات الفنية العالية.

وكانت المنافسة قد بدأت مساء أمس مع الاجتماع التنويري للمتسابقين عن بعد لشرح تفاصيل المسار والقوانين واللوائح للمتسابقين، وتنطلق اليوم التصفيات التمهيدية والتجارب الحرة ابتداء من الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الخامسة عصراً، وستبدأ التصفيات بمشاركة جميع المتسابقين في الجولة الأولى، ثم تنطلق بعدها الجولات ومحاولات التأهل للتصفيات النهائية، لتتم بعدها مراسم تتويج الفائزين.