«زلزال 25» بطل سباق دبي للقوارب الشراعية 22 قدماً

توج القارب «زلزال 25»، بقيادة النوخذة عبدالله مروان المرزوقي، بطلاً لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً للشباب، والذي أقيم، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية والختامية للموسم الرياضي البحري لعام 2024، وجاء «جبار 87» في المركز الثاني، و«مرعب 31» في المركز الثالث.

وفي منافسات فئة الناشئين حقق القارب «سراب 67» المملوك لمحمد سلطان المرزوقي، بقيادة النوخذة سلطان المرزوقي، المركز الأول، وجاء «الفهد 7» في المركز الثاني، و«الخياي 49» في المركز الثالث.

وشارك في السباق الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية 45 قارباً على متنها أكثر من 200 بحار، تنافسوا على المراكز الأولى في فئتي الشباب والناشئين، وجرت المنافسات في شواطئ جميرا، حيث امتد المسار بين معالم الواجهة البحرية لإمارة دبي بالقرب من جزر العالم، وصولاً إلى خط النهاية قبالة شواطئ أم سقيم، بمسافة بلغت 5 أميال بحرية.

وتوج محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي مشرف السباق، يرافقه العقيد علي عبدالله القصيب النقبي من مركز شرطة الموانئ، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الفئتين.

وأوضح محمد سيف المري أن اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفقت إلى حد كبير في اختيار المسار وموعد وتوقيت انطلاقة السباق، مشيداً بتعاون الشراء الاستراتيجيين والنواخذة والملاك والبحارة المشاركين، مما ساعد على إنجاح التظاهرة لأنها مسك ختام لفعاليات النادي في 2024.

من جانبه أرجع النوخذة الشاب محمد مروان المرزوقي من طاقم القارب «زلزال 25» سر تفوقه إلى اختيار المسار المناسب من البداية مع العمل المشترك بين الطاقم، مما قاد إلى الفوز والتتويج مع النهاية، مشيداً بجهود نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ودعمه للنواخذة والملاك من أجل إنجاح التظاهرة.