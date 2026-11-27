تتصدر اليخوت البحرية اهتمامات «بصمة شاليمار»، خلال هذه المرحلة، لتواصل تلك الفعالية الفنية المتميزة رحلتها، حيث الجمع بين الرسم والنشاط البحري الرياضي، ومن دبي إلى عواصم الفن والثقافة حول العالم، جاءت محطتا دبي والبندقية الإيطالية لثبت نجاح الفكرة، لتضيف «بصمة شاليمار» محطة جديدة إلى مسيرتها، من خلال مشاركة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي في فعالية مدينة بودروم التركية، وتحديداً في مارينا بودروم أو ياليكافاك مارينا، خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل 2027، بتنظيم شركة فايف للتجارة العامة بدبي.

وتأتي النسخة الثالثة امتداداً لرؤية المبادرة في تحويل اليخوت إلى لوحات فنية متحركة، حيث تقوم الفنانة شاليمار شربتلي بالرسم وتنفيذ أعمال إبداعية على هياكل اليخوت، لتتحول كل قطعة إلى عمل فني فريد يحمل بصمة صاحبه وروح المكان الذي أُبدع فيه.

كما تتضمن الفعالية إطلاق اليخوت المزينة بالأعمال الفنية في مزاد علني، بحضور نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين ومقتني الأعمال الفنية، في تجربة تجمع بين الإبداع والقيمة الاستثمارية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الفنانين وقطاع السياحة البحرية.

من جانبها، أكدت سماح أبوعوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لمبادرة «بصمة شاليمار»، أن محطة تركيا تمثل إضافة مهمة إلى مسيرة الفعالية، هي ليست محطة واحدة، وإنما رحلة ممتدة تحمل في كل مرحلة فكرة جديدة ورسالة مختلفة. وما تشهده إيطاليا اليوم هو بداية لمحطات دولية عديدة قادمة، نسعى من خلالها إلى تقديم بصمات فنية وثقافية استثنائية، تليق باسم شاليمار شربتلي ومكانتها العالمية، وتفتح مساحات جديدة للتواصل بين الفن العربي والمشهد الإبداعي الدولي في مختلف الأنشطة.