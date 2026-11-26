أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن مشاركة فريقه للزوارق السريعة في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق «الإكس كات» - 2026، التي تستضيفها إمارة الفجيرة من 4 إلى 6 ديسمبر المقبل، ضمن نخبة الفرق والمتسابقين الدوليين.

يمثل الفريق في البطولة زورق «أبوظبي 5» بقيادة الثنائي الإماراتي راشد الطاير وماجد المنصوري، تحت الإشراف الفني لطالب السيد، حيث تتواصل الاستعدادات الفنية لاستكمال جاهزية الزورق وتعزيز التنسيق بين أفراد الطاقم قبل انطلاق منافسات الجولة، التي تتضمن سباقين رئيسيين.

ويعود فريق أبوظبي إلى منافسات بطولة العالم مستنداً إلى سجل من النتائج المميزة، إذ توج بلقب البطولة عام 2018، وحل وصيفاً في نسختي 2019 و2021، فيما سبق للثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري الفوز بالسباق الختامي للبطولة عام 2021.

وأكد ثاني القمزي، المدير التنفيذي لفريق أبوظبي للرياضات الحديثة بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن الفريق يتطلع إلى تقديم أداء قوي في الجولة الافتتاحية، مشيراً إلى أن الاستعدادات تسير وفق برنامج فني يركز على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الانسجام بين أفراد الطاقم.

وقال القمزي إننا ندخل منافسات جولة الفجيرة بطموحات كبيرة وثقة في قدرات الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري، اللذين يمتلكان خبرة واسعة في سباقات الزوارق السريعة، وندرك أن المنافسة ستكون قوية في ظل مشاركة نخبة من الفرق العالمية، الأمر الذي يتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط الفني منذ انطلاق السباقات.

وتشهد بطولة العالم لزوارق «الإكس كات» هذا الموسم جولتين تستضيفهما دولة الإمارات، إذ تنطلق المنافسات من الفجيرة، قبل انتقالها إلى دبي لإقامة الجولة الثانية خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر المقبل، والتي تشهد سباقين آخرين لحسم الترتيب النهائي للبطولة.