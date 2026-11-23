

تحوّلت المنازل والصالات الرياضية إلى ميادين للمنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتجديف الداخلي لعام 2026، التي أتاحت للرياضيين من مختلف أنحاء العالم المشاركة من دون الحاجة إلى المياه أو القوارب أو السفر إلى مقر البطولة، بعدما اعتمدت على أجهزة تحاكي حركة التجديف، وتسجيل النتائج إلكترونياً ضمن ترتيب موحد، يجمع المتنافسين رغم وجودهم في أماكن مختلفة.



وأقيمت البطولة، التي تحمل اسم «AIRO26»، خلال الفترة من 24 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر 2026، بتنظيم مؤسسة «Row Nation»، بالتعاون مع الاتحاد الأسترالي للتجديف، في تجربة تقوم على إتاحة المنافسة عن بُعد لمدة تسعة أيام، يستطيع خلالها المشاركون أداء السباقات من منازلهم أو الأندية أو الصالات الرياضية.

واعتمد نظام المنافسة على أربع مسابقات رئيسية، تبدأ باختبار القوة لمدة دقيقة واحدة، ثم سباق السرعة لمسافة 500 متر، وسباق 1000 متر، وصولاً إلى المسافة الأولمبية البالغة 2000 متر، إلى جانب ثلاثة تحديات إضافية لاختبار التحمل، والقدرة البدنية، فضلاً عن منافسات التتابع.

وأتاح المنظمون لكل مشارك خوض المحاولات أكثر من مرة خلال الأيام التسعة، مع اعتماد أفضل نتيجة صحيحة في الترتيب النهائي، بدلاً من الاكتفاء بمحاولة واحدة في توقيت محدد، وهو نظام يمنح الرياضيين مرونة في اختيار مواعيد مشاركتهم، وفق ظروفهم الشخصية، واختلاف المناطق الزمنية.

وضمت البطولة فئات عمرية متنوعة، تبدأ بالناشئين دون 14 عاماً، مروراً بالشباب والبالغين، وصولاً إلى فئات الرواد، التي تشمل الرياضيين بعمر 85 عاماً فأكثر، إلى جانب فئات الوزن الخفيف والرياضيين من ذوي الإعاقة، مع استخدام نظام لتعديل النقاط وفق العمر والجنس، بهدف إتاحة المقارنة بين مستويات مختلفة من المشاركين.

وشملت منافسات التتابع سباقاً، يتناوب خلاله أربعة رياضيين على أداء مسافة 500 متر لكل منهم، إلى جانب تحدٍّ جماعي لمسافة عشرة آلاف متر. وفرض نظام المشاركة عن بُعد إجراءات للتحقق من نزاهة النتائج، شملت مراجعة بيانات الجهاز، ورموز التحقق الخاصة به، وإخضاع المنافسات لسياسات النزاهة ومكافحة المنشطات المعتمدة لدى الاتحاد الأسترالي للتجديف.

وتأتي البطولة ضمن توسع التجديف الداخلي في استخدام التكنولوجيا لتنظيم المنافسات دون اشتراط الحضور في موقع واحد، بعدما نظم الاتحاد الدولي للتجديف بطولتين عالميتين افتراضيتين في فبراير 2025 و2026، سمحتا للرياضيين بالمنافسة من المنازل والأندية في دول مختلفة.

وأعلن الاتحاد الدولي أيضاً إقامة بطولة العالم للتجديف الداخلي حضورياً بمدينة برمنغهام البريطانية يومي 5 و6 ديسمبر 2026، ضمن جهوده لتوسيع انتشار اللعبة، وإتاحة فرص المشاركة فيها، سواء من خلال البطولات التقليدية أو المنافسات، التي تُقام عن بُعد.