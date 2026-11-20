سجل نادي أبوظبي للرياضات البحرية مشاركة ناجحة في اليوم الأول من معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026، من خلال حضوره ضمن جناح مجلس أبوظبي الرياضي، في مشاركة تعكس مكانة النادي ودوره الرائد في تطوير الرياضات البحرية وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والدولي.

شهد الجناح تفاعلاً لافتاً من زوار المعرض والمهتمين بالقطاع البحري، حيث استعرض النادي أبرز إنجازاته الرياضية وبطولاته المحلية والعالمية، إلى جانب برامجه ومبادراته الهادفة إلى اكتشاف المواهب الوطنية وتأهيل الأجيال الجديدة، فضلاً عن جهوده في صون الموروث البحري الإماراتي وتعزيز استدامة الرياضات التراثية.

كما استثمر النادي مشاركته في الترويج لبطولة الكنعد للصيد، والتعريف بأهدافها وطبيعة منافساتها وأهميتها في إحياء تقاليد الصيد البحري، وتشجيع هواة الصيد على المشاركة، بما يعزز ارتباط الأجيال بالموروث البحري الإماراتي ويبرز التنوع الذي تتميز به الفعاليات البحرية في أبوظبي.

تأتي المشاركة في إطار التعاون المستمر مع مجلس أبوظبي الرياضي، والحرص على الاستفادة من المنصات الدولية للتعريف بمسيرة الرياضات البحرية في الإمارة، وتبادل الخبرات وتعزيز التواصل مع المؤسسات والمتخصصين والجمهور.

كما أكد النادي أهمية معرض أبوظبي الدولي للقوارب بوصفه منصة تجمع مختلف الجهات المعنية بالقطاع البحري، وفرصة لإبراز التطور الذي تشهده الرياضات البحرية في أبوظبي، مشيراً إلى مواصلة مشاركته خلال أيام المعرض للتعريف ببرامجه وأنشطته، بما يعزز مكانة العاصمة وجهة عالمية رائدة للرياضات والفعاليات البحرية.