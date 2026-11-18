أكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ترتيباته لاستضافة النسخة الـ 30 لكأس آل مكتوم للتجديف التراثي، الحدث الأكبر من نوعه والذي يشهد مشاركة نخبة المتسابقين والقوارب فئة 30 قدماً من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك يوم السبت المقبل 21 نوفمبر، في قناة الجداف بدبي.

تأهل إلى السباقات النهائي للبطولة أفضل 30 قارباً عقب ختام الجولتين التأهيليتين، بواقع 20 قارباً في فئة المحلي و10 قوارب في فئة المفتوح، في حدث رياضي يجمع نخبة المتنافسين في رياضة التجديف التراثي، ويجسد الاهتمام المتواصل بالمحافظة على الموروث البحري الإماراتي وتعزيز حضوره بين الأجيال.

تشهد منافسات الكأس مواجهة مرتقبة بين القوارب المتأهلة، التي نجحت في حجز مقاعدها في السباق النهائي بعد منافسات قوية خلال الجولتين الماضيتين، وسط تطلعات الفرق المشاركة إلى تقديم أفضل مستوياتها والمنافسة على المراكز الأولى في واحدة من أبرز مسابقات التجديف التراثي.

ضمن الفعاليات الاحتفالية المصاحبة لكأس آل مكتوم، تقام صباح السبت بطولة الإمارات للتجديف الحديث، الفئة الكلاسيكية للشباب والرجال فردي، التي ينظمها اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في الموقع ذاته بقناة الجداف، في خطوة تعكس التكامل بين رياضات التجديف التراثية والحديثة، وتسهم في توسيع قاعدة المشاركة الرياضية واكتشاف المواهب الواعدة.

تتضمن بطولة التجديف الكلاسيكي سباقين للفردي، الأول مخصص لفئة الشباب تحت 15 سنة لمسافة 1000 متر، والثاني لفئة الرجال لمسافة 2000 متر، حيث يبدأ وصول الفرق المشاركة عند الساعة الثامنة صباحاً، وتنطلق منافسات الشباب في تمام الساعة العاشرة صباحاً، تليها منافسات الرجال عند الساعة العاشرة والنصف.

وتقام المنافسات وفق اللوائح الفنية والتنظيمية المعتمدة، وبإشراف اللجنة الفنية والتحكيمية، على أن يتم احتساب النتائج وفق الترتيب الرسمي لكل سباق، فيما حُدد يوم الجمعة 20 نوفمبر موعداً نهائياً لتسجيل المشاركين في بطولة التجديف الكلاسيكي.

ويعكس الجمع بين البطولتين في يوم واحد الحرص على تعزيز حضور رياضة التجديف بمختلف فئاتها، من خلال المحافظة على السباقات التراثية التي ارتبطت بتاريخ الإمارات البحري، بالتوازي مع دعم رياضة التجديف الكلاسيكي وتوفير فرص تنافسية جديدة للشباب والرياضيين.

استمرارية الموروث البحري

أكد محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن كأس آل مكتوم للتجديف التراثي يمثل محطة مهمة في موسم السباقات البحرية، مشيراً إلى أن اكتمال عقد المتأهلين بمشاركة 30 قارباً في فئتي المحلي والمفتوح يعكس مستوى التنافس بين الفرق وحرص المشاركين على تقديم أفضل مستوياتهم في السباق الختامي، وقال المري: «نعتز باستمرار منافسات كأس آل مكتوم للتجديف التراثي الذي يصل نسخته الـ 30، وهو ما يعكس المكانة الخاصة لهذه الرياضة في الموروث البحري الإماراتي، ونتطلع إلى منافسات قوية بين القوارب المتأهلة، بعد المستويات المميزة التي شهدتها الجولات التأهيلية، بما يليق بأهمية الكأس ومكانتها لدى أهل البحر وعشاق الرياضات التراثية.»

وأضاف: «إن إقامة بطولة الإمارات للتجديف الكلاسيكي صباحاً، بالتزامن مع كأس آل مكتوم وفي الموقع ذاته، تعزز تنوع الفعاليات الرياضية، وتوفر فرصة مهمة لدعم المواهب الشابة وتشجيع الأجيال الجديدة على ممارسة التجديف، سواء في فئاته التراثية أو الحديثة، كما أن الاهتمام بتنظيم هذه المنافسات يعكس الحرص على المحافظة على الرياضات البحرية الأصيلة، وتطوير منظومة التجديف، وتوسيع قاعدة ممارسيه، بما يسهم في استدامة حضوره على الساحة الرياضية الإماراتية.».

زلزال و«كيه إتش كيه»

شهدت نسخة العام الماضي فوز القارب «زلزال» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوخذة فهد أحمد المرعي، بالمركز الأول في شوط الفئة المحلية وجاء القارب «الذهب» للمالك والنوخذة أحمد إبراهيم الغملاسي في المركز الثاني، فيما حل القارب «جلفار» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وبقيادة النوخذة بدر ناصر الشحي، في المركز الثالث.

وفي شوط الفئة المفتوحة، فاز القارب «كيه إتش كيه» من مملكة البحرين، لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد بن ناصر البوسميط، بالمركز الأول، متقدماً على القارب «بلعرب» التابع للجنة العُمانية للرياضات البحرية وبقيادة النوخذة حميد سالم البحري في المركز الثاني، فيما جاء قارب «شرطة دبي 1» للقيادة العامة لشرطة دبي وبقيادة النوخذة محمد إسماعيل الفلاسي في المركز الثالث.

على صعيد الجولتين اللتين أقيمتا هذا الموسم، شهدت الجولة الأولى تألق القاربان «زلزال» المملوك لصاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوخذة غيث أحمد بن عامر الشميلي، و«الذهب» لمالكه ونوخذته أحمد إبراهيم راشد الغملاسي، اللذان حققا الفوز في الشوط المحلي، فيما حقق قارب «الزعابي» لمملوك لسيف حامد الزعابي، وبقيادة النوخذة طلال سيف حامد الزعابي، المركز الأول في الشوط المفتوح. وفي الجولة الثانية، وعاد كل من «الزلزال» و«الذهب» للفوز مجدداً في الشوطين المفتوحين في الجولة الثانية، فيما انتزاع فريق «كيه إتش كيه» المركز الأول في الشوط المفتوح.