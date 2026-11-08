نادي أبوظبي يتربع على عرش كأس السباحة بـ59 ميدالية و3 أرقام قياسية

فرض نادي أبوظبي للرياضات المائية تفوقه على منافسيه، وتوج بصدارة جدول ميداليات الجولة الثانية من بطولة كأس الاتحاد للسباحة 2026، بعدما رفع رصيده إلى 59 ميدالية ملونة، بواقع 23 ذهبية، و18 فضية، و18 برونزية، محققاً إنجازاً إضافياً بتسجيل ثلاثة أرقام قياسية إماراتية جديدة خلال يومي المنافسات بمسبح النادي في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي.

جاء تألق نادي أبوظبي ليعكس التطور الفني لسباحيه، خصوصاً في الفئات العمرية الصغيرة، بعدما جمع بين التفوق في سباقات الفردي والتتابع، ونجح في انتزاع ثلاثة أرقام قياسية إماراتية، كان آخرها رقمين في اليوم الختامي.

وحل نادي الوصل في المركز الثاني بجدول الميداليات برصيد 49 ميدالية، منها 20 ذهبية، و12 فضية، و17 برونزية، فيما جاء نادي الفجيرة للفنون القتالية ثالثاً برصيد 42 ميدالية، بواقع 14 ذهبية، و17 فضية، و11 برونزية، ليؤكد الثلاثي تفوقه في المنافسة على صدارة البطولة.

وشهد اليوم الختامي حضور عبدالله الوهيبي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة شيخة الزعابي وعلي الكعبي وعبدالواحد الجسمي، الذين تابعوا المنافسات، وشاركوا في تتويج السباحين الفائزين.

وكان الرقم القياسي الأول لنادي أبوظبي قد تحقق خلال منافسات السبت، في سباق التتابع 4×50 متراً حرة للبنين، للفئة العمرية من 7 إلى 11 سنة، بعدما سجل الفريق دقيقتين و9.98 ثوانٍ، محطماً الرقم السابق البالغ دقيقتين و15.37 ثانية، والمسجل باسم نادي الفجيرة منذ يناير 2023.

وعاد النادي ليضيف رقمين قياسيين جديدين في اليوم الختامي، أولهما في سباق التتابع 10×50 متراً حرة مختلط للفئة العمرية من 7 إلى 11 سنة، بعدما أنهى الفريق السباق بزمن قدره 5:39.73 دقائق، محرزاً المركز الأول.

أما الإنجاز الثاني فتحقق بواسطة السباح جاسم حجي، الذي حطم الرقم القياسي الإماراتي لسباق 50 متراً «ظهر» للفئة العمرية نفسها، بعدما سجل 37.25 ثانية، متجاوزاً الرقم السابق البالغ 37.30 ثانية، والمسجل باسم مبارك سالم العامري منذ عام 2006.

وبذلك جمع نادي أبوظبي بين صدارة الميداليات وتحطيم ثلاثة أرقام قياسية إماراتية خلال يومين، في مؤشر على نجاح العمل الفني، وقوة قاعدة المواهب الواعدة التي يمتلكها النادي.

وعلى صعيد بقية الأندية حصد نادي الحمرية خمس ميداليات، منها أربع ذهبيات وبرونزية، وحقق نادي مليحة خمس ميداليات أيضاً، بواقع ذهبية، وثلاث فضيات، وبرونزية، فيما نال نادي المدام ثلاث ميداليات، بينها فضيتان وبرونزية، وحصد نادي البطائح ميداليتين، ذهبية وفضية.

وعكست منافسات الجولة الثانية تنوعاً في مستويات التنافس بين الأندية، مع بروز واضح للمواهب في الفئات العمرية المختلفة، فيما خرج نادي أبوظبي بأكبر مكاسب البطولة، بعدما جمع بين حصيلة الميداليات الأعلى والإنجازات الرقمية الثلاثة، ليؤكد أحقيته بصدارة كأس الاتحاد للسباحة 2026.