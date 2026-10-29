منافسة مفتوحة على لقب سباق «دبي هاربر» للقوارب الشراعية 43 قدماً السبت

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، السبت، سباق «دبي هاربر» للقوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً، الذي يمثل الجولة الثانية من منافسات هذه الفئة ضمن الموسم الرياضي البحري 2026-2027، وسط إقبال متزايد من النواخذة والملاك على التسجيل والمشاركة، وتوقعات بمنافسة مفتوحة على اللقب في ظل المستويات الذي ظهر به المشاركون في الجولة الأولى.

ويواصل النادي استقبال طلبات التسجيل للمشاركة في السباق، في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به سباقات القوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً، باعتبارها واحدة من أبرز فئات السباقات التراثية في أجندة النادي، وما تشهده من تنافس قوي بين نخبة النواخذة والبحارة من مختلف أنحاء الدولة، على أن يتم عقد الاجتماع التنويري للسباق يوم غدٍ الجمعة لتعميم التعليمات والتحديثات المرتبطة بالمسار في بحر دبي، ومن المقرر أن يتم تحديد الموعد النهائي لانطلاق السباق في ضوء التقارير الخاصة بحالة البحر وسرعة واتجاه الرياح، بما يضمن توفير أفضل الظروف الممكنة للمشاركين وإقامة المنافسات وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

وتأتي الجولة الثانية بعد النجاح الذي شهدته الجولة الافتتاحية للموسم، بما يعكس المكانة التي تتمتع بها سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية، ودورها في المحافظة على الموروث البحري الإماراتي وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة.

وأكد محمد المري، مدير إدارة الأنشطة الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن الإقبال على التسجيل يعكس ارتباط مجتمع الرياضات البحرية بالسباقات التراثية، وقال: «يسعدنا أن نلمس هذا الاهتمام المتواصل بالمشاركة في سباقات القوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً، والتي تمثل جزءاً مهماً من هوية الرياضات البحرية الإماراتية، ونترقب يوم السبت منافسة قوية في الجولة الثانية، ونعمل على توفير جميع المتطلبات التنظيمية والفنية التي تضمن نجاح السباق وسلامة المشاركين.»

وأضاف: «يحرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على مواصلة تطوير سباقات الموروث البحري، وتعزيز مشاركة النواخذة والبحارة، لتعزيز مكانته في المجتمع ودوره في صناعة الأجيال القادرة على التألق والتفوق في البحار». وختم حديثه، بتوجيه الشكر لجميع الجهات التي تساهم في نجاح إقامة فعاليات الموسم الحالي، وذلك مع عودة المنافسات بقوة منذ مطلع أكتوبر الجاري.