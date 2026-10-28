العامري يمثل سباحة الإمارات في أولمبياد الشباب بداكار 2026

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات المائية مشاركة عبد الله العامري، سباح المنتخب الوطني ونادي الوصل، في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، التي تنطلق في السنغال يوم 31 أكتوبر الحالي. ويغادر العامري غداً إلى السنغال برفقة مدرب المنتخب الوطني مروان حافظ الحتاوي، بهدف تقديم مستوى مشرف واكتساب المزيد من الخبرات من خلال منافسة نخبة السباحين الشباب في العالم.

وتأتي مشاركته بعد أيام من تسجيله رقماً قياسياً جديداً للدولة في سباق 200 متر ظهر لفئة 16-17 سنة، بزمن بلغ 2:11.69 دقيقة، خلال بطولة كأس الاتحاد للسباحة 2026، محطماً الرقم السابق البالغ 2:12.56 دقيقة.

وتعد دورة الألعاب الأولمبية للشباب محطة مهمة في مسيرة العامري، لما توفره من فرصة للاحتكاك بالمستويات العالمية واكتساب الخبرات الفنية استعداداً للاستحقاقات المقبلة