تعيين أحمد البلوشي في ثلاثة مناصب بلجان «دولي الرياضات البحرية»

في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الرياضات البحرية، أُعيد ترشيح وتعيين أحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، في ثلاثة مناصب ضمن لجان الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية الـ99 للاتحاد، التي عُقدت في العاصمة البرتغالية لشبونة خلال شهر أكتوبر الجاري. وشملت المناصب الدولية التي أُعيد ترشيح وتعيين البلوشي فيها ما يلي: رئاسة لجنة برنامج تطوير الشباب ، وعضوية لجنة الكومينوف لجنة الزوارق السريعة ، وعضوية لجنة الفورمولا المستقبل.

أكد اتحاد الامارات للرياضات البحرية أن هذا الاختيار يعكس الثقة الدولية المتجددة في الكفاءات الإماراتية، والتقدير للدور الذي تضطلع به في تطوير الرياضات البحرية، وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، إلى جانب الجهود المتواصلة التي يبذلها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية في دعم المبادرات الرياضية، وتأهيل الكوادر، وتطوير برامج الشباب، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً فاعلاً في منظومة الرياضات البحرية العالمية.

وأشار الاتحاد الى ان هذه المناصب تمثل امتداداً للمشاركة الإماراتية الفاعلة في أعمال الاتحاد الدولي للرياضات البحرية ولجانه، وفرصة لمواصلة الإسهام في تطوير الخطط والبرامج الدولية، وتعزيز التعاون بين الاتحادات الوطنية، ودعم استدامة الرياضات البحرية وتوسيع قاعدة ممارسيها، لا سيما بين فئتي الناشئين والشباب ، واختتم الاتحاد رسالته بان الإنجاز يؤكد المكانة التي تحظى بها الكفاءات الإماراتية في المحافل الرياضية الدولية، والدور الذي يؤديه نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية في دعم مسيرة التطوير والتميز، بما ينسجم مع تطلعات دولة الإمارات إلى تعزيز حضورها المؤسسي والرياضي على المستوى العالمي.