8 أرقام قياسية في ختام المرحلة الأولى من كأس الاتحاد للسباحة بأبوظبي





اختتمت في أبوظبي منافسات المرحلة الأولى من بطولة كأس الاتحاد للسباحة 2026، التي نظمها اتحاد الإمارات للرياضات المائية بمسبح المركز الرياضي في مدينة محمد بن زايد، بمشاركة 207 سباحين يمثلون 11 نادياً، وسط منافسات قوية شهدت تسجيل ثمانية أرقام قياسية إماراتية جديدة، وتفوقاً لافتاً لناديي الوصل والفجيرة للفنون القتالية في الترتيب العام للفئات العمرية الثلاث.

نجح نادي الوصل في التتويج بلقب فئتي 12–13 و14–15 سنة، بعدما تصدر الترتيب العام للفئتين، فيما حسم نادي الفجيرة للفنون القتالية لقب فئة 16–17 سنة، وجاء الفجيرة وصيفاً للوصل في الفئتين الأصغر سناً، بينما حل الوصل ثانياً في الفئة الأكبر، واحتل نادي أبوظبي للرياضات المائية المركز الثالث في الفئات الثلاث.

على صعيد الميداليات، تصدر نادي الفجيرة للفنون القتالية الترتيب برصيد 66 ميدالية، بواقع 21 ذهبية و25 فضية و20 برونزية، وجاء الوصل ثانياً برصيد 50 ميدالية، منها 18 ذهبية و19 فضية و13 برونزية، فيما احتل نادي الحمرية المركز الثالث في ترتيب الميداليات برصيد 14 ميدالية، منها سبع ذهبيات وخمس فضيات وبرونزيتان.

شهدت البطولة تسجيل ثمانية أرقام قياسية إماراتية جديدة، تألق خلالها سباح الوصل عبدالله البحر بتسجيل ثلاثة أرقام قياسية في سباقات 50 و100 و200 متر ظهر لفئة 12–13 سنة، فيما حقق زميله عبدالله العامري رقماً قياسياً في سباق 200 متر ظهر لفئة 16–17 سنة.

كما سجل حمد يوسف الشحي، سباح نادي الحمرية، رقماً قياسياً في سباق 100 متر حرة لفئة 16–17 سنة، وحقق محمد اليماحي، لاعب الفجيرة للفنون القتالية، رقماً قياسياً في سباق 800 متر حرة للفئة نفسها، فيما أضاف فريق الفجيرة رقمين قياسيين في سباقي التتابع 4×200 متر حرة و4×100 متر متنوع لفئة 14–15 سنة.

في الجوائز الفردية، نال عبدالله البحر جائزة أفضل سباح وأفضل رقم في فئة 12–13 سنة عن سباق 100 متر ظهر، فيما حصل حمد الهاشمي، لاعب الفجيرة، على جائزة أفضل سباح في فئة 14–15 سنة، وحقق زميله علي الشريف جائزة أفضل رقم في سباق 200 متر صدر. وفي فئة 16–17 سنة، جمع حمد الشحي، لاعب الحمرية، بين جائزتي أفضل سباح وأفضل رقم عن سباق 100 متر حرة.

شهدت البطولة حضور عبدالله الوهيبي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية، ومحمد عبدالله بوشهاب السويدي، الأمين العام للاتحاد، وسعيد الكتبي وعبدالواحد محمود الجسمي، عضوي مجلس الإدارة، الذين تابعوا جانباً من المنافسات وشاركوا في مراسم تتويج الفائزين.

تأتي البطولة ضمن أجندة المسابقات الرسمية لاتحاد الإمارات للرياضات المائية للموسم الرياضي 2026، على أن تستكمل منافساتها بإقامة المرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، بمشاركة سباحي الفئة العمرية 10–11 سنة وفئة العمومي.