3 أرقام قياسية في انطلاق كأس الاتحاد للسباحة

شهدت منافسات اليوم الأول من بطولة كأس الاتحاد للسباحة السبت، في مسبح المركز الرياضي بمدينة حمد بن زايد بأبوظبي، تسجيل ثلاثة أرقام قياسية جديدة، في بداية قوية للبطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات المائية، بمشاركة 207 سباحين يمثلون 11 نادياً، وسط منافسة قوية في مختلف الفئات العمرية.

ونجح سباح نادي الحمرية حمد يوسف الشحي في تسجيل رقم قياسي جديد في سباق 100 متر حرة لفئة 16–17 سنة، بعدما أنهى السباق بزمن قدره 52.27 ثانية، محطماً الرقم السابق البالغ 52.33 ثانية، في واحدة من أبرز نتائج اليوم الأول.

كما تألق سباح نادي الفجيرة للفنون القتالية محمد اليمّاحي في سباق 800 متر حرة لفئة 16–17 سنة، بعدما سجل رقماً قياسياً جديداً بزمن 9 دقائق و0.59 ثانية، ليؤكد حضوره المميز في سباقات المسافات الطويلة.

وفي سباق 100 متر ظهر لفئة 12–13 سنة، نجح سباح نادي الوصل عبدالله البحر في تحطيم الرقم السابق، بعدما سجل زمناً قدره دقيقة و8.04 ثوانٍ، متفوقاً على الرقم القياسي السابق البالغ دقيقة و9.66 ثوانٍ، ليكمل ثلاثية الأرقام القياسية في اليوم الافتتاحي.

وتعكس الأرقام الجديدة قوة المنافسة بين سباحي الأندية المحلية، والتطور الذي تشهده المستويات الفنية في مختلف المراحل السنية، خصوصاً أن البطولة تمثل إحدى المحطات المهمة لقياس تطور أداء السباحين وتحسين أرقامهم الشخصية، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المواهب الواعدة لإثبات قدراتها في المنافسات الرسمية.

وتختتم المرحلة الأولى من البطولة غداً الأحد، وتشمل الفئات العمرية 12–13 و14–15 و16–17 سنة، ضمن أجندة البطولات المحلية لاتحاد الإمارات للرياضات المائية للموسم الرياضي 2026.

ومن المقرر أن تقام المرحلة الثانية من البطولة يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، بمشاركة سباحي الفئة العمرية 10–11 سنة وفئة العمومي، على أن تجرى جميع السباقات في مسبح بطول 50 متراً، بنظام النهائي بالزمن.