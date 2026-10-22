«أبوظبي للشراع الحديث» يحقق خمسة مراكز متقدمة في أسبوع المصنعة للإبحار

حقق فريق أبوظبي للشراع الحديث، التابع لأكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، خمسة مراكز ضمن الثلاثة الأوائل في أربع فئات، في النسخة الخامسة عشرة من أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي، التي نظمتها عُمان للإبحار بمنتجع بارسيلو المصنعة في سلطنة عُمان، بمشاركة أكثر من 100 بحار وبحارة من سبع دول.

تصدر عبدالرحمن البحري تصنيف الذكور في فئة «إلكا 4» برصيد 45 نقطة، متقدماً على العماني هود سعد النوفلي، الذي سجل 50 نقطة، فيما حقق فريق أبوظبي المركزين الأول والثاني في تصنيف الذكور لفئة «إلكا 6»، عبر سيميون هاريستوف برصيد 35 نقطة، ومحمد عبدالكريم الحمادي برصيد 45 نقطة، أمام البحريني وليد توفيق صاحب المركز الثالث برصيد 65 نقطة.

في فئة الأوبتيميست أحرز ذياب المهيري المركز الثالث برصيد 58 نقطة، فيما جاء حمزة آل علي ثالثاً في فئة «إلكا 7» برصيد 30 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن العُماني المعتصم حمود الفارسي، والبحريني داود عبدالله، اللذين احتلا المركزين الأول والثاني على التوالي.

جاءت هذه النتائج بعد خوض 12 سباقاً في كل فئة، ليؤكد فريق أبوظبي حضوره التنافسي في الأوبتيميست وفئات «إلكا 4» و«إلكا 6» و«إلكا 7»، مع تحقيق الصدارة في تصنيفين للذكور.

خاض الفريق البطولة بمشاركة 15 بحاراً، ضمن سعيه إلى تحقيق مراكز متقدمة، وتعزيز حضوره في المنافسات الخارجية، امتداداً لمشاركات أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية في بطولات الشراع الحديث.

شهدت نسخة هذا العام مشاركة بحارة من الإمارات وسلطنة عمان والبحرين والكويت ومصر وتونس والهند، وأقيمت بالتزامن مع النسخة الثالثة من البطولة العربية للإبحار الشراعي للفتيات، التي شملت منافسات الأوبتيميست و«إلكا 4» و«إلكا 6»

من جهته أشاد خليفة السويدي، مدير أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بنتائج الجيل الشاب من فريق أبوظبي في منافسات البطولة.

وقال: «تعكس هذه النتائج جهود الأكاديمية في إعداد جيل جديد من البحارة، ونواصل دعم مواهبنا بالتدريب والمشاركة في البطولات، ليكونوا قادرين على المنافسة على الألقاب، ورفع علم الإمارات في المحافل الدولية».