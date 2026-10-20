استقبال حافل للإماراتي راشد الملا بطل العالم للمرة السابعة في الدراجات المائية

حظي البطل الإماراتي راشد الملا، نجم فريق أبوظبي، باستقبال رسمي في مطار دبي لدى عودته إلى أرض الوطن، متوجاً بلقب بطولة العالم للدراجات المائية في فئة الحركات الاستعراضية للمرة السابعة في مسيرته الرياضية، بعد إنجازه المميز في الجولة الختامية التي أقيمت بمدينة أولبيا الإيطالية.

وكان في الاستقبال خالد بن دسمال، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وجمعة القبيسي، مشرف فريق أبوظبي للزوارق السريعة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعمران الجسمي، ممثل مجلس دبي الرياضي، حيث جرى تكريم الملا تقديراً لإنجازه العالمي الجديد، الذي يعزز مكانة الرياضات البحرية الإماراتية على الساحة الدولية.

جاء الاستقبال احتفاءً بالإنجاز الاستثنائي الذي حققه الملا، بعدما حسم لقب بطولة العالم بالعلامة الكاملة برصيد 100 نقطة، إثر فوزه بالجولة الافتتاحية في شنغهاي الصينية، والجولة الثانية والختامية في أولبيا الإيطالية، محققاً 50 نقطة في كل جولة، ليؤكد تفوقه في منافسات الحركات الاستعراضية ويواصل كتابة اسمه بين أبرز نجوم هذه الرياضة عالمياً.

وأكد ثاني القمزي، المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة، أن الإنجاز الذي حققه راشد الملا يمثل مصدر فخر واعتزاز للرياضة الإماراتية، ويعكس المكانة المتقدمة التي وصل إليها أبطال فريق أبوظبي في البطولات العالمية موجهاً الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية على دعمه الدائم للفريق وتمكينه للمنافسة على الألقاب.

وقال القمزي: نفخر بما حققه راشد الملا من إنجاز عالمي جديد، بعد تتويجه باللقب السابع في مسيرته، وهو إنجاز لم يأتِ من فراغ، بل جاء ثمرة للعمل المتواصل والإصرار والاحترافية التي يتمتع بها البطل، إلى جانب الدعم المستمر الذي يحظى به فريق أبوظبي من إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وأضاف القمزي: عودة راشد الملا إلى الوطن متوجاً بالذهب العالمي تحمل رسالة فخر لكل من ينتمي إلى الرياضات البحرية الإماراتية، وتؤكد قدرتنا على المنافسة والمحافظة على المكتسبات العالمية. ونتطلع إلى مواصلة البناء على هذه النجاحات، ودعم أبطالنا لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم دولة الإمارات في المحافل الدولية.

ويشكل اللقب العالمي السابع محطة جديدة في المسيرة الحافلة لراشد الملا، الذي رسخ حضوره في صدارة منافسات الحركات الاستعراضية، بفضل قدراته الفنية العالية وتميزه في تنفيذ أصعب الحركات والقفزات الجوية، ليواصل فريق أبوظبي حضوره المتميز في البطولات البحرية العالمية.

ويؤكد هذا الإنجاز نجاح منظومة العمل الفني والإداري في فريق أبوظبي، والجهود المستمرة لنادي أبوظبي للرياضات البحرية في دعم الرياضيين وتوفير مقومات النجاح، بما يسهم في تعزيز حضور دولة الإمارات على منصات التتويج الدولية.