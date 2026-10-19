راشد الملا نجم فريق أبوظبي يواصل كتابة التاريخ في الحركات الاستعراضية للدراجات المائية

توج البطل الإماراتي راشد الملا، نجم فريق أبوظبي، بلقب بطولة العالم للدراجات المائية في فئة الحركات الاستعراضية للمرة السابعة في مسيرته الرياضية، بعد فوزه بلقب الجولة الثانية والختامية من البطولة، التي اختتمت منافساتها اليوم في مدينة أولبيا الإيطالية، ليضيف إنجازاً عالمياً جديداً إلى سجل الرياضات البحرية الإماراتية.

وأنهى الملا منافسات البطولة بالعلامة الكاملة، محققاً 100 نقطة، بواقع 50 نقطة في الجولة الافتتاحية التي أقيمت في شنغهاي الصينية، وd50 نقطة في الجولة الختامية بإيطاليا، بعدما واصل تفوقه في منافسات الحركات الاستعراضية، مؤكداً جدارته بالتتويج باللقب العالمي.

جاء الإنجاز بعد أداء استثنائي قدمه الملا على مدى جولتي البطولة، أظهر خلالهما مهارات فنية عالية وقدرة مميزة على تنفيذ الحركات الجوية المعقدة والقفزات الاستعراضية، إلى جانب الثبات والدقة في الأداء، ليؤكد مكانته ضمن أبرز نجوم هذه الرياضة على المستوى العالمي.

كان راشد الملا قد استهل مشواره العالمي بتصدر منافسات الجولة الأولى في شنغهاي، قبل أن ينتقل إلى إيطاليا بطموح حسم اللقب، حيث نجح في مواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق الفوز بالجولة الختامية، ليجمع بين لقبي الجولتين والتتويج بالبطولة العالمية.

ويشكل اللقب السابع محطة جديدة في المسيرة الحافلة بالإنجازات للبطل الإماراتي، الذي واصل رفع علم الدولة في المحافل الدولية، وأسهم من خلال نتائجه المتميزة في تعزيز الحضور الإماراتي على منصات التتويج العالمية.

ويعكس الإنجاز الدعم المتواصل الذي يحظى به فريق أبوظبي من نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والجهود المبذولة لتوفير أفضل مقومات النجاح والتميز أمام أبطال الفريق، بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم ومواصلة تحقيق الإنجازات في مختلف البطولات الدولية.

وبهذا التتويج، يختتم راشد الملا موسمه العالمي بإنجاز جديد يؤكد استمرارية تفوقه في منافسات الحركات الاستعراضية، ويعزز مكانته أحد أبرز أبطال الدراجات المائية على الساحة الدولية.