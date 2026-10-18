93 ميدالية تتوّج أبوظبي للرياضات المائية بدولية العين للسباحة

تصدر نادي أبوظبي للرياضات المائية النسخة الأولى من بطولة العين الدولية للسباحة من حيث إجمالي عدد الميداليات، بعدما حصد سباحوه 93 ميدالية ملونة بواقع 16 ذهبية، و38 فضية و39 برونزية، وذلك في ختام بطولة العين الدولية للسباحة والتي أختتمت منافساتها الأحد في مسبح جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين، بمشاركة 356 سباحاً وسباحة من 37 جنسية، يمثلون 26 ناديا وأكاديمية

نجح النادي في تحقيق أكبر حصيلة بفارق 28 ميدالية عن أقرب منافسيه؛ حيث حصد فريق الرجال 71 ميدالية «12 ذهبية و28 فضية و31 برونزية»، و أضاف فريق السيدات 22 ميدالية «4 ذهبيات و10 فضيات و8 برونزيات»، في إنجاز يعكس التطور الفني لسباحي النادي في مختلف السباقات.

وعلى صعيد الترتيب، جاءت أكاديمية «ووتر ووريورز» في المركز الثاني برصيد 65 ميدالية «20 ذهبية»، تلتها أكواتيكس ثالثة بـ 56 ميدالية و سوبر تشامبيونز رابعة محققة 53 ميدالية، وحلت أكاديمية إيفولوشن في المركز الخامس برصيد 37 ميدالية و كاليبر سادسة ب 36 ميدالية، فيما جاءت أكاديمية عجمان الرياضية في المركز السابع برصيد 34 ميدالية.

يذكر أن البطولة نظمها نادي أبوظبي للرياضات المائية، على مدار ثلاثة أيام، برعاية دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للرياضات المائية، ويأتي تنظيم البطولة بالتزامن مع اختيار منطقة العين عاصمة للسياحة العربية لعام 2026، ليجمع النادي بين النجاح التنظيمي والتفوق التنافسي.

وأكد بخيت أحمد الجسمي، إداري نادي أبوظبي للرياضات المائية، أن البطولة حققت نجاحاً كبيراً ومميزاً استقطب ما يقارب 400 سباح وسباحة من داخل وخارج الدولة، وسط منافسات قوية ومحتدمة بين الأندية والأكاديميات المشاركة

وقال الجسمي: نجاح النادي في تحقيق العدد الأكبر من الميداليات هو إنجاز يترجم التطور الفني لسباحينا في مختلف الفئات، ويؤكد قدرة النادي على الجمع بين التميز التنظيمي والتفوق التنافسي

وأوضح الجسمي، أن هذه البطولة تمثل محطة تحضيرية هامة للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة الدولة التي ستقام الأسبوع القادم في أبوظبي، وتوجه بالشكر والتقدير إلى الرعاة والشركاء كافة على دعمهم المتواصل منذ اليوم الأول وحتى الختام، مما أضفى طابعاً استثنائياً على البطولة في مدينة العين الجميلة.