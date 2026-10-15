1698سباح وسباحة من 37 جنسية يشاركون في «دولية العين»

تنطلق الجمعة منافسات النسخة الافتتاحية من بطولة العين الدولية للسباحة 2026، والتي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات المائية في مسبح جامعة الإمارات العربية المتحدة بمنطقة العين، ويشهد الحدث، الذي يستمر حتى الأحد المقبل، إقبالاً دولياً كبيراً ومشاركة واسعة تبرز مكانة دولة الإمارات على خارطة الرياضات المائية الإقليمية والدولية

تقام البطولة برعاية ودعم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبتعاون مثمر مع اتحاد الإمارات للرياضات المائية بصفته الشريك الفني للحدث، إلى جانب جامعة الإمارات المستضيفة، وشركة هورايزن أفنيو الشريك التنظيمي، حيث تتضافر هذه الجهود لتقديم حدث رياضي استثنائي يلبي أعلى المعايير التنظيمية

تستقطب البطولة نحو 400 سباح وسباحة يمثلون 28 نادياً وأكاديمية وفريقاً من داخل الدولة وخارجها، من بينهم أندية بارزة من السعودية، والكويت، وأذربيجان، والبرتغال، وتجمع المنافسات رياضيين من 37 جنسية مختلفة، يسجلون 1698 مشاركة فردية عبر مختلف المسابقات التي تغطي الفئات العمرية بدءاً من سن 8 سنوات وصولاً إلى فئات الماسترز، حيث تُجرى السباقات في مسبح أولمبي يبلغ طوله 50 متراً ومجهز بنظام «أوميغا» المتطور للتوقيت الإلكتروني

خصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية بقيمة 50 ألف درهم لأفضل ثلاثة سباحين في كل فئة عمرية للبنين والبنات، إلى جانب تقليد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في مختلف السباقات بالميداليات الملونة، مما يضفي طابعاً حماسياً على المنافسات.

تكتسب البطولة بعداً استراتيجياً هاماً لإقامتها في منطقة العين، بالتزامن مع الاحتفاء باختيارها عاصمة للسياحة العربية لعام 2026، وهو ما يجسد التكامل الحيوي بين قطاعي الرياضة والسياحة، ويسهم في تسليط الضوء على المقومات الثقافية والطبيعية للمنطقة أمام الوفود الرياضية وعائلاتهم، كما يترجم هذا الحدث مساعي نادي أبوظبي للرياضات المائية الرامية إلى نشر ثقافة السباحة، واكتشاف المواهب وصقلها، وترسيخ مكانة العين كوجهة مثالية لاستضافة كبرى البطولات العالمية.

خصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية بقيمة 50 ألف درهم لأفضل ثلاثة سباحين في كل فئة عمرية للبنين والبنات، إلى جانب تقليد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في مختلف السباقات بالميداليات الملونة، مما يضفي طابعاً حماسياً على المنافسات.

تكتسب البطولة بعداً استراتيجياً هاماً لإقامتها في منطقة العين، بالتزامن مع الاحتفاء باختيارها عاصمة للسياحة العربية لعام 2026، وهو ما يجسد التكامل الحيوي بين قطاعي الرياضة والسياحة، ويسهم في تسليط الضوء على المقومات الثقافية والطبيعية للمنطقة أمام الوفود الرياضية وعائلاتهم، كما يترجم هذا الحدث مساعي نادي أبوظبي للرياضات المائية الرامية إلى نشر ثقافة السباحة، واكتشاف المواهب وصقلها، وترسيخ مكانة العين كوجهة مثالية لاستضافة كبرى البطولات العالمية.