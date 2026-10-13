اللجنة الفنية للشراع الحديث تناقش أجندة ختام 2026 وبرنامج 2027

عقدت اللجنة الفنية للشراع الحديث، اليوم الثلاثاء، اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة زهير اللباط، المدير الفني لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وبمشاركة 12 عضوا يمثلون أندية أبوظبي للرياضات البحرية، وأبوظبي البحري «The Club»، ودبي الدولي للرياضات البحرية، وزوارق شاطئ دبي (DOSC)، والشارقة الدولي للرياضات البحرية، والحمرية، و24 للرياضات البحرية.

بحث الاجتماع تحديث أجندة الربع الأخير من العام الجاري، مع التركيز على الجولات الثلاث المتبقية من بطولة بطل الإمارات، من الجوانب الفنية والتنظيمية، بما يعزز مكانتها ودورها في تطوير رياضة الشراع على المستويين المحلي والدولي، لا سيما أنها مدرجة ضمن برنامج الاتحاد الدولي للشراع.

وناقشت اللجنة مقترحات الأعضاء بشأن برنامج العام المقبل، وفي مقدمتها تعزيز التعاون بين أندية الدولة وتبادل الخبرات الفنية من خلال تنظيم معسكرات داخلية مشتركة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى رياضة الشراع الإماراتية، ورفع جاهزية ممارسيها للاستحقاقات المقبلة.

وأكد زهير اللباط أن الاجتماع يأتي في إطار استراتيجية الاتحاد، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، الرامية إلى تطوير المنظومة الفنية لأندية الدولة، باعتبارها الرافد الأساسي للمنتخبات الوطنية ورافدا للمنتخبات الوطنية في البطولات والاستحقاقات الدولية.