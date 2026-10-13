«إكس بي جي» يتوج بلقب بطولة العالم للدراجات المائية بأمريكا

توج فريق «إكس بي جي» الإماراتي بلقب فئة «برو سكي جي بي»، ضمن نهائيات بطولة العالم للدراجات المائية 2026، التي أقيمت في بحيرة هافاسو بولاية أريزونا الأمريكية، بمشاركة نخبة من أبرز المتسابقين والفرق العالمية.

وجاء تتويج الفريق، الذي يقوده الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم والشيخ راشد بن بطي آل مكتوم، بعدما نجح متسابقه النمساوي كيفن رايترر في حسم منافسات الفئة لمصلحته، متفوقاً على مجموعة من أبرز المتسابقين المحترفين في البطولة.

وقدم رايترر أداءً مميزاً خلال المنافسات، ليمنح فريقه لقباً عالمياً جديداً، تتويجاً للاستعدادات الفنية والتقنية التي سبقت مشاركته في البطولة.

ضم الفريق أيضاً المتسابقين محمد الحريز وخالد الهوتي، إلى جانب الطاقمين الفني والتقني اللذين أشرفا على التحضيرات، في إطار برنامج إعداد استهدف المنافسة على اللقب العالمي.

يعزز هذا الإنجاز حضور الفريق الإماراتي على الساحة الدولية، في واحدة من أبرز بطولات الدراجات المائية، كما يعكس تطور مستوى المنافسة الإماراتية في هذه الرياضة. كما أكد الفريق أن التتويج يمثل حافزاً لمواصلة تطوير أدائه وتعزيز جاهزيته للاستحقاقات المقبلة، سعياً إلى المنافسة على مزيد من الألقاب العالمية.