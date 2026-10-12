راشد الملا يسعى للتتويج باللقب العالمي السابع في مونديال الدراجات المائية بإيطاليا

يواصل بطل فريق أبوظبي للدراجات المائية راشد الملا مسيرته نحو التتويج بلقب بطولة العالم للدراجات المائية لفئة الحركات الاستعراضية، عندما يخوض منافسات الجولة الثانية والختامية من البطولة، التي تستضيفها مدينة أولبيا الإيطالية بجزيرة سردينيا خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري، وسط طموحات كبيرة لحسم اللقب العالمي السابع في مسيرته وتعزيز سجل إنجازاته الدولية.

ويدخل الملا الجولة الحاسمة متصدراً الترتيب العام للبطولة برصيد 50 نقطة، بعد تألقه في الجولة الافتتاحية التي أقيمت بمدينة شنغهاي الصينية مطلع أكتوبر الجاري، ونجاحه في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في جولتي الاستعراض الحر، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب ومواصلة حضوره القوي في واحدة من أبرز بطولات الرياضات البحرية العالمية.

وتكتسب جولة أولبيا أهمية استثنائية باعتبارها المحطة الحاسمة لتحديد هوية بطل العالم للموسم الحالي، في ظل المنافسة المرتقبة بين أبرز نجوم الاستعراض الحر، حيث يتطلع الملا إلى استثمار أفضليته في صدارة الترتيب العام، وتقديم أداء يجمع بين الدقة الفنية والمهارة والابتكار في الحركات الاستعراضية، بما يعزز فرصه في انتزاع اللقب العالمي.

ويملك نجم فريق أبوظبي سجلاً حافلاً بالإنجازات العالمية، بعدما توج بستة ألقاب في فئة الاستعراض الحر أعوام 2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2024، فيما حل وصيفاً لبطولة العالم في الموسم الماضي، ليعود هذا العام بطموح استعادة اللقب وإضافة إنجاز جديد إلى رصيد الرياضات البحرية الإماراتية.

وتعكس مشاركة الملا في البطولة استمرار الحضور المتميز لفريق أبوظبي على الساحة الدولية، ضمن استراتيجية نادي أبوظبي للرياضات البحرية الرامية إلى دعم الأبطال وتعزيز تنافسيتهم في مختلف البطولات العالمية، وتوفير المقومات الفنية والإدارية التي تسهم في استدامة الإنجازات وترسيخ مكانة أبوظبي في الرياضات البحرية.

وأكد راشد الملا أن المنافسة في جولة أولبيا تمثل محطة مهمة في مشواره هذا الموسم، مشيراً إلى أن تصدره الترتيب العام بعد جولة شنغهاي يمنحه دافعاً إضافياً لمواصلة العمل والتركيز على تحقيق الهدف المنشود.

وقال: ندخل الجولة الختامية بطموح كبير ورغبة قوية في التتويج باللقب العالمي السابع، وندرك أن المنافسة لن تكون سهلة في ظل المستويات المتقدمة للمشاركين، لكننا نمتلك الثقة والخبرة والإصرار على تقديم أفضل أداء ممكن. هدفنا أن نختتم الموسم بإنجاز جديد يضاف إلى سجل فريق أبوظبي، وأن نرفع علم دولة الإمارات عالياً على منصة التتويج.

وأضاف: الدعم المستمر الذي نحظى به من نادي أبوظبي للرياضات البحرية يمثل أحد أهم عوامل النجاح، ويمنحنا الحافز لمواصلة المنافسة على أعلى المستويات. ونتطلع إلى ترجمة هذا الدعم إلى نتيجة تليق باسم أبوظبي ومكانة الرياضات البحرية الإماراتية.

وتنطلق منافسات الجولة الإيطالية يوم الجمعة المقبل بالتجارب والتصفيات، على أن تتواصل المنافسات خلال يومي السبت والأحد، وصولاً إلى حسم ألقاب البطولة العالمية، وسط تطلعات فريق أبوظبي إلى اختتام مشاركته بتتويج جديد يؤكد مكانته بين أبرز الفرق العالمية في سباقات الدراجات المائية.