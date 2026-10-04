«الفيكتوري» يسيطر على انطلاقة السباق الرئيسي لـ «جائزة شنغهاي» الكبرى

سيكون ثنائي فريق الفيكتوري، أليك ويكستروم وشون تورينتي، أول المنطلقين في السباق الرئيسي، يوم غدٍ الاثنين، في جائزة شنغهاي الكبرى، التي تقام ضمن منافسات بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة، وذلك بعدما حل الفنلندي ويكستروم في المركز الأول في السباق التأهيلي الرسمي الذي أقيم اليوم الأحد، وجاء زميله الأمريكي تورينتي في المركز الثاني أيضاً، كما كسب السائقان سباقي السرعة في يوم شهد تفوقاً كاسحاً للفريق الإماراتي على الساحة العالمية.

وعلى صعيد السباق التأهيلي الرسمي، نجح ويكستروم من تحقيق أفضل الأزمنة على متن زورق الفيكتوري رقم 3، مسجلاً 43.986 ثانية، وجاء خلفه مباشرة تورينتي على متن زورق الفيكتوري رقم 1، بزمن 44.193 ثانية.

وتعد هذه المرة الأولى في مسيرته التي ينجح فيها ويكستروم في حجز المركز الأول في انطلاقة السباق الرئيسي، وسط تطلعات أن ينافس على حصد اللقب رفقة زميله تورينتي.

وفي بقية الترتيب، حل أرناد ستيفان سائق فريق الشارقة في المركز الثالث، بزمن 44.321 ثانية، وسامي سيلو من فريق كومباراتو الإيطالي في المركز الرابع، بزمن 44.470 ثانية، وجرانت تراسك من فريق الشارقة في المركز الخامس، بزمن 44.886 ثانية.

وتواصلت نجاحات فريق الفيكتوري اليوم الأحد، وذلك بفوز ويكستروم بسباق السرعة الأول، ليكسب 10 نقاط رفع بها إجمالي رصيده إلى 30 نقطة هذا الموسم، وتقدم إلى المركز السادس في الترتيب العام لبطولة العالم للسائقين. وتقدم ويكستروم في سباق السرعة الأول على جرانت تراسك الذي حل ثانياً، يليه سامي سيلو في المركز الثالث.

كما فاز تورينتي في سباق السرعة الثاني، ليحصد 10 نقاط، عزز بها موقعه في صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للسائقين، بإجمالي 50 نقطة. وتقدم تورينتي على ستيفان أراند الذي جاء ثانياً، وستفيان هاجين من فريق الصين الذي حل ثالثاً.

وبفضل هذه النتائج تقدم فريق الفيكتوري مؤقتاً إلى صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للفرق بإجمالي 80 نقطة، ويليه في الترتيب فريق الشارقة برصيد 69 نقطة، ثم فريق أبوظبي برصيد 68 نقطة.

وقال أليك ويكستروم، سائق زورق الفيكتوري رقم 3: إنه يوم رائع بالنسبة لي وللفريق، وأنا سعيد للغاية بتحقيق أول مركز انطلاق في مسيرتي في بطولة العالم، خصوصاً بعد الأداء القوي الذي قدمناه، وتمكنا من الوصول إلى الإعداد المناسب للزورق، خصوصاً التدريبات التي أقيمت في دبي قبل التوجه إلى شنغهاي، ونجحنا في تسجيل زمن مميز في التأهيل، ثم أكملنا ذلك بالفوز في سباقي السرعة، وأشكر جميع أفراد الفريق على العمل الكبير الذي قاموا به، والآن تركيزنا بالكامل على السباق الرئيسي، وهدفنا الاستفادة من الانطلاق من المركز الأول والمنافسة على الفوز.

من جانبه، أعرب شون تورينتي، سائق زورق الفيكتوري رقم 1، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه الفريق، وقال: كان يوماً قوياً للغاية للفيكتوري، ونجحنا في تحقيق نتائج تؤكد العمل الكبير الذي يقوم به الفريق، الفوز بسباق السرعة وإضافة المزيد من النقاط إلى رصيدي أمر مهم في سباق المنافسة على بطولة العالم، لكن الأهم أننا سننطلق غداً من المركزين الأول والثاني، وهذا يضعنا في موقع ممتاز للسباق الرئيسي، ما زال أمامنا العمل الأهم، وسنسعى إلى تقديم سباق ذكي وقوي وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة للفريق.

وأضاف تورينتي: البطولة ما زالت تتطلب الكثير من التركيز، وكل نقطة لها أهميتها، وهدفنا هو مواصلة البناء على هذه النتائج والمحافظة على صدارة بطولة السائقين، إلى جانب المنافسة بقوة على لقب الفرق مع الفيكتوري.