فريق أبوظبي يغادر إلى شنغهاي للمنافسة في مونديال «الفورمولا 1»

تغادر بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة، التابع لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، إلى مدينة شنغهاي الصينية، للمشاركة في الجولة الثالثة من بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا1»، التي تقام منافساتها يومي 4 و5 أكتوبر 2026، بطموح المنافسة على المراكز المتقدمة، وتعزيز موقع الفريق في سباق ألقاب الموسم.

ويرأس البعثة جمعة القبيسي، مشرف الفريق، وتضم المتسابق راشد القمزي، والمتسابق الاحتياطي منصور المنصوري، وماجد المنصوري، مساعد المدير الفني فريق أبوظبي.

ويمثل فريق أبوظبي في منافسات جائزة شنغهاي الكبرى كل من جوناس أندرسون على متن زورق «أبوظبي 5»، وإريك ستارك على متن زورق «أبوظبي 6»، وراشد القمزي على متن زورق «أبوظبي 35»، في تشكيلة تجمع الخبرة الدولية، والحضور الإماراتي، وتأتي المشاركة بدعم من مجموعة موانئ أبوظبي، الشريك اللوجستي الرسمي للفريق.

يدخل أبوظبي الجولة متصدراً الترتيب العام لبطولة الفرق برصيد 61 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فريق فيكتوري صاحب المركز الثاني، فيما يمتلك كل من فريق الشارقة وستروموي ريسينغ 53 نقطة، ما يعكس تقارب المنافسة، ويمنح الجولة الصينية أهمية في الصراع على اللقب.

على مستوى بطولة السائقين يحتل أندرسون المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بفارق تسع نقاط عن المتصدر شون تورنتي، فيما يأتي ستارك خامساً بالتساوي برصيد 30 نقطة، ويمتلك راشد القمزي 11 نقطة، مع تطلع متسابقي أبوظبي إلى تعزيز رصيدهم والتقدم في الترتيب، خلال الجولة المقبلة.

يخوض الفريق تحدي شنغهاي بعد أداء قوي في الجولة السابقة ببحيرة إيسيك كول في قيرغستان، حيث أحرز أندرسون المركز الأول في التأهيل، وفاز بأحد سباقات السبرنت، فيما حقق ستارك المركز الثاني في السباق الرئيسي، وهي نتائج أسهمت في تقدم أبوظبي إلى صدارة ترتيب الفرق.

يستند فريق أبوظبي في تحضيراته إلى الخبرة الفنية لجويدو كابليني، والعمل الذي تشرف عليه إدارة الفريق، بقيادة ثاني القمزي، ضمن جهود تطوير الأداء وتعزيز التكامل بين المتسابقين والجهاز الفني، إلى جانب دور ماجد المنصوري في متابعة الجوانب الفنية والتطويرية.

تقام المنافسات في منطقة باوشان بمدينة شنغهاي، على مسار يتطلب التعامل بدقة مع ظروف المياه المتقلبة. وأكد أندرسون، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للبطولة، أن الفوز يظل هدفه، مشيراً إلى أهمية العمل الجماعي في التحضير للجولة، وتجهيز الزورق، ومعرباً عن حماسه للعودة إلى المنافسة في شنغهاي.

بحسب البرنامج المعلن تبدأ إجراءات تسجيل المتسابقين والفحص الفني يوم السبت 3 أكتوبر المقبل، تليها التجارب الحرة والتأهيل وسباقات السبرنت يوم الأحد 4 أكتوبر، فيما يقام السباق الرئيسي لجائزة شنغهاي الكبرى يوم الاثنين 5 أكتوبر، عقب حصة الإحماء الصباحية.

تشكل شنغهاي المحطة، التي تسبق الجولة الختامية في الشارقة، وفق أحدث تحديث لروزنامة البطولة، ما يزيد من أهمية نتائجها في تحديد ملامح المنافسة على ألقاب الموسم قبل ختامه في دولة الإمارات.