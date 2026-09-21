فريق أبوظبي للدراجات المائية يشارك في بطولة العالم بالصين أكتوبر المقبل

يكثف بطل فريق أبوظبي، راشد الملا، استعداداته للمشاركة في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للدراجات المائية، المقررة في مدينة شنغهاي الصينية، خلال الفترة من الأول إلى الثالث من أكتوبر المقبل، وسط طموحات بمواصلة حضوره القوي على الساحة العالمية، والمنافسة على لقبه السابع في فئة الحركات الاستعراضية «فري ستايل».

وتنطلق إجراءات التسجيل والفحص الفني في الأول من أكتوبر، فيما تبدأ المنافسات الرسمية يوم 2 أكتوبر بالتجارب الحرة والتصفيات المؤهلة وتحديد مراكز الانطلاق، قبل إقامة منافسات «موتو 1» في اليوم ذاته، على أن تقام جولتا «موتو 2» و«موتو 3» يوم 3 أكتوبر، وتختتم البطولة بمراسم التتويج مساء اليوم نفسه.

ويدخل الملا الجولة الصينية بوصفه أحد أبرز أبطال فئة الحركات الاستعراضية في تاريخ البطولة، بعدما توج بلقب بطولة العالم 6 مرات أعوام 2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2024، قبل أن ينهي موسم 2025 وصيفاً لبطل العالم الإيطالي روبرتو مارياني، ليواصل حضوره ضمن أبرز المنافسين على اللقب العالمي.

ويحمل البطل الإماراتي ذكريات مميزة مع المنافسات التي أقيمت في الصين، بعدما تألق في جائزة تشينغداو الكبرى عام 2019، وحقق المركز الأول في سباقي «موتو 1» و«موتو 2» ضمن فئة الحركات الاستعراضية، في موسم توج خلاله بطلاً للعالم للمرة الثانية في مسيرته.

وتكتسب جولة شنغهاي أهمية خاصة، إذ تمثل عودة بطولة العالم للدراجات المائية إلى الصين للمرة الأولى منذ عام 2019، كما تعود منافسات الجائزة الكبرى إلى شنغهاي بعد غياب امتد نحو عقد من الزمن، بمشاركة نخبة من أفضل المتسابقين العالميين.

ويسعى راشد الملا إلى تقديم بداية قوية للموسم الجدي، والمنافسة منذ الجولة الافتتاحية على صدارة فئة الحركات الاستعراضية، مستنداً إلى خبرته الكبيرة وسجله العالمي الحافل، في مهمة جديدة يطمح من خلالها إلى إضافة إنجاز عالمي جديد إلى رصيد فريق أبوظبي والرياضات البحرية الإماراتية.