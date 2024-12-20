«الشراع والتجديف الحديث» يناقش الخطط الفنية مع الأندية

ناقش اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث الخطط الفنية الخاصة بنشاط رياضة الشراع الحديث في عام 2025 مع ممثلي الأندية الرياضية والأندية البحرية والأكاديميات المتخصصة في مقر اللجنة الأولمبية بدبي بحضور محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، إلى جانب الخبير الدولي تيم كروس.

وانعقد على هامش الاجتماع ورشة فنية متخصصة أشرف عليها خبيرا التدريب البريطاني تيم كروس من الاتحاد الدولي، وزهير لباط، المدير الفني للعبة في الاتحاد، بحضور الفنيين والمدربين وممثلي الأندية، تم من خلالها التعريف بمستجدات النشاط واللوائح، كما تم عرض الخطة الاستراتيجية للاتحاد 2024-2028، التي اعتمدت أخيراً من قبل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، إلى جانب مناقشة الجوانب الفنية الخاصة بالدوري المحلي المعروف بسلسلة جولات «بطل الإمارات»، التي أسهمت في تطوير واكتشاف المواهب الفنية للمنتخبات الوطنية التي حققت نتائج متميزة في الفترة الماضية

وحرص محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، على الإشادة بدور اللجنة الأولمبية الوطنية في دعم الاتحاد وخططه التطويرية من أجل تأهيل وصقل الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات عبر برنامج الأكاديمية الأولمبية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للشراع الحديث، الذي يضع دولة الإمارات في مكانة متميزة بوصفها مركزاً مشعاً في رياضة الشراع، حيث نفذ الاتحاد عدداً من البرامج الفنية على المستويين العالمي والقاري في تأهيل مشرفي السباقات من العنصر النسائي ودورة القياسات الدولية والمستوى الثاني للمدربين والمدربات، فضلاً عن ابتعاث البطلة العالمية ضحى البشر إلى برنامج المدربات الدولي في بريطانيا.

وأشاد العبيدلي بالتعاون الكبير والمستمر للاتحاد مع المجالس الرياضية في أبوظبي ودبي والشارقة والأندية الرياضية والبحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ينتظم فيها نشاط الشراع والتجديف الحديث، وفي مقدمتها نادي الحمرية الثقافي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية ونادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية ونادي الشارقة لرياضة المرأة ونادي زوارق شاطئ دبي ونادي زي كلوب في أبوظبي ونادي الحمرا وأكاديمية بي آند أو ماريناز.

وقال الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث إن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان يسعى لإحداث الفارق وتحقيق نجاحات جديدة تعزز مكانة رياضة الشراع نحو العالمية، وتضع دولة الإمارات وجهة رائدة وأولى في الرياضات الشراعية الحديثة، مشيراً إلى أن أبرز المكاسب التي حدثت كان ترؤس رئيس الاتحاد للمجموعة آي وحصوله على عضوية مجلس الإدارة في الاتحاد الدولي 2024-2028، وكذلك حضورنا الإداري في أروقة الاتحادين الآسيوي والعربي.