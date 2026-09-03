شرطة أبوظبي تتوج الفائزين في «بطولة درع المدير العام للسباحة»

توجت شرطة أبوظبي، قطاع الأمن الجنائي بالمركز الأول في بطولة درع المدير العام لمسابقة السباحة لعام 2026، والتي نظمها مركز التربية الرياضية الشرطية، بمشاركة القطاعات الشرطية بشرطة أبوظبي، والتي تضمنت منافسات في عدد من سباقات السباحة الفردية والتتابع.

وكرم اللواء عمران أحمد المزروعي، مدير قطاع الموارد البشرية، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام للبطولة، حيث جاء قطاع العمليات المركزية في المركز الثاني، وقطاع المهام الخاصة في المركز الثالث، وذلك بحضور العميد سلطان محمد السويدي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية.

وأشاد اللواء عمران أحمد المزروعي، بالمستوى الرياضي المتميز للمشاركين، والأداء الذي يعكس مستوى الجاهزية والاهتمام باللياقة البدنية، مؤكداً أن تنظيم هذه البطولات يسهم في ترسيخ ثقافة الرياضة بين منتسبي شرطة أبوظبي، وتعزيز روح الفريق والتنافس الإيجابي، بما يدعم الكفاءة البدنية والمهنية.