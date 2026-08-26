علياء عبدالسلام تسعى لتخطي الرقم العالمي للسرعة بـ«زوارق الفورمولا 4» في النرويج

تستعد المتسابقة الإماراتية علياء عبدالسلام لخوض جولة تجاوز الكيلو في درامن بالنرويج يوم 28 الجاري، لتخطي الرقم العالمي للسرعة في زوارق الفورمولا 4، والبالغ 128.7 كيلومتراً في الساعة «80.01 ميل في الساعة»، باسم البريطاني جوني بروير في كونيستون بالمملكة المتحدة.

وتخوض علياء عبدالسلام برنامج إعداد متطور ومتكامل حالياً في النرويج استعداداً للتحدي المرتقب، يتضمن الجوانب الفنية والبدنية والتدريب المكثف على الزورق، وسلسلة من الاختبارات العملية لبلوغ أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع متطلبات السرعات العالية والظروف المصاحبة للمحاولة.

وشهدت مرحلة الإعداد تجارب فنية متعددة ركز خلالها الفريق الفني للمتسابقة علياء عبدالسلام على رفع كفاءة الأداء وضبط إعدادات الزورق وتحسين عوامل الثبات والسرعة، إلى جانب تطبيق متطلبات السلامة والإنقاذ، بما يضمن توفير أفضل الظروف الممكنة لخوض التحدي.

وقالت علياء عبدالسلام إن تزامن تحدي الكيلو مع الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يمنحها دافعاً ومسؤولية أكبر، بالرغبة في تسجيل إنجاز عالمي جديد باسم دولة الإمارات، وتأكيد طموح المرأة الإماراتية وقدرتها على المنافسة والوصول إلى أعلى المستويات.

وأضافت أن الوصول إلى هذه المرحلة جاء بعد عمل وتدريب وتجارب فنية مكثفة، لتجاوز سرعة 128.7 كيلومتراً في الساعة، بطموح كبير وثقة في العمل الفني الاحترافي للفريق الفني، للوصول إلى هذا الإنجاز العالمي.