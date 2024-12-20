برعاية حمدان بن زايد.. "سباق أبو الأبيض" ينطلق غداً بمشاركة 90 محملا

ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، يوم غدٍ “السبت”، سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة .وتبحر المحامل من أعالي جزيرة أبو الأبيض، لمسافة 25 ميلاً بحرياً حتى خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي، بمشاركة حوالي 90 محملا شراعيا، حيث سيتم تتويج أطقم المحامل الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى،

وتم رصد أكثر من 4 ملايين درهم جوائز للفائزين، وأصحاب المراكز المتقدمة.ويأتي السباق، ضمن برنامج السباقات التراثية في الموسم الحالي التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية. وتشهد سباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً، مشاركة كبيرة،

ويحرص الملاك على الدفع بمحاملهم وعلى متنها نخبة النواخذة والبحارة لخوض التحدي، والمنافسة على المراكز الأولى والفوز باللقب والجوائز القيمة.

وأكد خليفة السويدي مشرف عام السباق، أن ترتيبات تنظيم سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، سارت وفق ما خطط لها بتعاون المشاركين في عمليات التسجيل والفحص الفني للمحامل والالتزام بلوائح وقوانين هذه الفئة، وما صاحبها من تعديلات ساهمت في تطوير المنافسات.

وقال إن سباقات فئة 60 قدماً تشهد دائماً مشاركة كبيرة من المحامل في كل المناسبات ، لحرص الملاك على تعزيز جهود الحفاظ على التراث البحري الإماراتي الأصيل،

ونقله إلى الأجيال ، مشيرا إلى أن سباق أبو الأبيض يعتبر من الفعاليات المهمة التي ينظمها النادي، ويدرج هذا السباق في كل موسم ضمن برنامج السباقات التراثية، ويحظى بمكانة مميزة لدى الملاك والنواخذة والبحارة، وتتابعه جماهير غفيرة من على الشاطئ.