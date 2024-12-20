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الرياضات المائية

بطولة صيد الأسماك للسيدات تنطلق اليوم

جانب من نسخة سابقة
أرشيفية
جانب من نسخة سابقة

البيان

يشهد نادي أبوظبي للرياضات البحرية اليوم انطلاق الجولة الأولى من بطولة صيد الأسماك للسيدات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة السيدات في الرياضات البحرية وتشجيعهن على خوض تجارب جديدة في هذا المجال.

وتعد البطولة واحدة من الفعاليات الرياضية المميزة التي تجمع بين التحدي والمتعة، حيث يشارك فيها عدد كبير من السيدات من مختلف الأعمار والخبرات، لتقديم أفضل ما لديهن في صيد الأسماك وسط أجواء تنافسية فريدة.

وأكد خليفة السويدي مشرف عام السباق أن البطولة تعكس رؤية النادي في تعزيز دور المرأة في الرياضة، وتوفير منصات ملائمة لهن لإبراز مهاراتهن وتحقيق التميز. كما أشار إلى أن الجولة الأولى ستشهد تجهيزات متكاملة لضمان تجربة رياضية ممتعة وآمنة لجميع المشاركات، مع توفير كل الاحتياجات اللوجستية.

وتنطلق فعاليات البطولة في تمام الساعة العاشرة صباحاً، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الجولة الأولى وتكريم الفائزات في نهاية اليوم.