40 قارباً تتنافس في «دبي الشراعية 22 قدماً» اليوم

تشهد شواطئ جميرا في دبي عصر اليوم تظاهرة رياضية بحرية تراثية تجمع ما يزيد على 40 قارباً سوف تتنافس على المراكز الأولى في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً - الجولة الثانية من بطولة دبي، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات الموسم الرياضي 2024-2025.

ويأخذ السباق أهمية كبيرة كونه يجمع الجيل الصاعد من أهل البحر، حيث سيشتد التنافس بين المشاركين على لقبي فئتين الأولى الشباب والثانية الناشئين، وكذلك المراكز الأولى في سباق اليوم من أجل المنافسة على صدارة الترتيب العام مع ختام سباقات هذه الفئة في الموسم 2024-2025.

وأكملت اللجنة المنظمة للسباق كل الترتيبات لإنجاح التظاهرة بالتنسيق مع شركاء النجاح في الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، حيث سيقام السباق في شواطئ جميرا الساحرة بين معالم وواجهة دبي البحرية بالقرب من جزر العالم وجزيرة نخلة جميرا وفندق برج العرب لمسافة تزيد على 5 أميال بحرية من مكان الانطلاقة وحتى خط النهاية، حيث سيتم وضع المسار حسب حالة البحر وسرعات واتجاه الرياح.

جدير بالذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نظم في شهر سبتمبر الماضي منافسات سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً في افتتاح سباقات الموسم الرياضي البحري 2024-2025، وقد حقق السباق نجاحاً كبيراً بمشاركة 50 قارباً أبحرت في المكان نفسه في شواطئ جميرا وتنافست على لقبي فئتي الشباب والناشئين.

وشهد سباق الجولة الأولى فوز القارب «حشيم 81» التابع لشركة الفتان لصناعة السفن وبقيادة النوخذة محمد مروان عبدالله المرزوقي، بلقب فئة الشباب تحت 21 سنة، بينما ظفر بلقب فئة الناشئين تحت 16 سنة القارب «سراب 67» لمالكه محمد سلطان المرزوقي، وبقيادة النوخذة سلطان محمد سلطان.